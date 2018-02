Cola (ntuono) a Picco! Media da Leg...Akpro Media punti disastrosa da parte del tecnico, nessuna critica della società

E' crisi nera in casa Salernitana. Al netto di una squadra che si è addirittura indebolita dopo il mercato di gennaio e che avrebbe bisogno di maggiore presenza della società anche in trasferta per responsabilizzare i calciatori, c'è in panchina un allenatore che sta palesando una serie di difficoltà inaspettate e che hanno compromesso in gran parte il buon lavoro svolto in precedenza da Bollini. Che la gestione Colantuono al momento sia fallimentare lo dicono i numeri: 2 vittorie (una a due giorni dal suo arrivo, quindi fa poco testo), 2 pareggi contro ultima e penultima della classe e ben cinque sconfitte, tre per 3-0 e due casalinghe. Il mister, già ieri nell'intervista prepartita, aveva fatto preoccupare i tifosi dicendo che gli sarebbe piaciuto rivedere la stessa Salernitana di sabato scorso, una prestazione pessima che evidentemente al tecnico è piaciuta pur avendo affrontato una Pro Vercelli modesta e con sei titolari indisponibili. Oggi un'altra sconfitta, una squadra totalmente senza grinta, carattere e gioco, che subisce gol con disarmante facilità e che non segna da oltre 330 minuti. La proprietà ha blindato il tecnico, cambiando nettamente atteggiamento rispetto al passato, quando i suoi colleghi venivano bacchettati pubblicamente anche con una classifica positiva. Ricordiamo ancora, dopo il ko di Carpi, che società e dirigenza chiesero a Bollini e ai giocatori di non trovare alibi, oggi si parla di arbitraggi ed episodi senza provare a capire concretamente quali siano le colpe dell'allenatore, già a Bari fuori dai play off pur guidando una corazzata.

Oggi non ha convinto nulla. Perchè Tuia titolare e Schiavi fuori? Perchè accantonare Zito, uno dei pochissimi che aveva cattiveria agonistica? Perchè partire sempre con una difesa a 5? Come si fa a non vedere che Minala è in grossa difficoltà da mesi? Perchè togliere Pucino che era stato tra i meno peggio del pacchetto arretrato? Perchè nessuna presa di posizione anche coraggiosa dopo un mercato che, per sua stessa ammissione, non aveva soddisfatto le aspettative? Lunedì si gioca e non c'è tempo per ipotizzare altri scenari, del resto Colantuono ha un contratto anche per la prossima stagione, guadagna tanto ed è difficile ipotizzare ribaltoni. Ad oggi il suo avvento ha peggiorato la situazione, la sensazione è che un altro passo falso possa far tornare prepotentemente di moda il nome di Bollini.

Gaetano Ferraiuolo