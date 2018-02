VIDEO | Gallo: "Arbitro? Lo Spezia ha vinto con merito" Il mister: "Grandissima prestazione dopo un discreto primo tempo dei granata"

Durante la trasmissione OffSide in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) è intervenuto il tecnico dello Spezia Fabio Gallo, molto felice per la vittoria dello Spezia contro la Salernitana facilitata anche da alcuni episodi arbitrali favorevoli: “La classifica è bella e me la godo, sono molto contento per la prestazione della mia squadra e domani guarderemo con maggiore serenità le altre partite. Ho saputo che la Salernitana si è lamentata, sono episodi che vengono valutati in un attimo e nelle ultime due settimane siamo stati noi molto penalizzati. In tutta onestà credo che la mia squadra abbia giocato un calcio importante dopo un discreto primo tempo dei granata, la vittoria è meritata e non c’è nulla da dire. La fase difensiva sta iniziando a rappresentare un nostro punto di forza, merito di quei calciatori di maggiore esperienza che hanno rappresentato un punto di riferimento per i più giovani nei momenti di difficoltà. Ora andremo a Bari con maggiore ottimismo, pur sapendo che l'avversario è molto forte. L'obiettivo? Posso dirvi con sincerità che a me hanno chiesto di arrivare a 50 punti e salvarci quanto prima, tutto quello che verrà in più sarà di guadagnato. Quanto alla Salernitana, posso dire che tutte le squadre possono attraversare un momento negativo durante un campionato. Sono certo che questa rosa riuscirà presto a far vedere le proprie indiscusse qualità".

Gaetano Ferraiuolo