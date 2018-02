VIDEO | Pessina: "Arbitro? In passato, penalizzati noi" Il calciatore ha segnato il primo gol in B

Primo gol in campionato e in carriera per il centrocampista dello Spezia Matteo Pessina che, ai microfoni di OttoChannel, ha analizzato così la partita di oggi: "Siamo molto contenti per la prestazione e per il risultato, abbiamo affrontato una buona squadra che in qualche frangente ci ha messo anche in difficoltà. So che ci sono state delle lamentele per l'arbitraggio, ma in questo campionato gli episodi sono all'ordine del giorno: in passato anche noi siamo stati penalizzati, oggi forse è toccato alla Salernitana. Sul gol non ho avuto dubbi, ho esultato immediatamente perchè ho visto che la palla era entrata completamente: è stata una grande gioia, è una di quelle gare che è fondamentale sbloccare. Nel secondo tempo abbiamo giocato ancora meglio rischiando soltanto su quel colpo di testa sul risultato di 2-0, ma siamo stati bravi in fase difensiva. La classifica è ottima, ma dobbiamo restare con i piedi per terra e preparare nel migliore dei modi la prossima trasferta di Bari".

Redazione Sport