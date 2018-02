Il prossimo avversario: il Parma non sa più vincere Solo un rigore evita il ko col Venezia, D'Aversa si gioca la panchina a Salerno

8 punti nelle ultime 9 gare. E' questo il magro bottino di un Parma che non sa più vincere e che anche stasera, nel secondo anticipo di giornata, è stato fermato sull'1-1 in casa da un Venezia che, ai punti, forse avrebbe meritato qualcosa in più. Dinanzi a 10mila spettatori e su un terreno di gioco reso assai pesante dalla pioggia nonostante il preventivo posizionamento dei teloni protettivi sin dalla prima mattinata, le due squadre hanno dato vita ad una gara vivace, ricca di capovolgimenti di fronte e che si è accesa soprattutto nella ripresa. Nei primi 45 minuti, infatti, Parma e Venezia hanno badato soprattutto a non prenderle, sebbene i ducali abbiano sfiorato il vantaggio colpendo un clamoroso incrocio dei pali con Insigne. Poco dopo gli arancioneroverdi hanno provato ad impensierire l'inoperoso Frattali, ma Litteri è arrivato in leggero ritardo sul pericoloso traversone dalla sinistra di Pinato. Nella ripresa, appena entrato in campo, Firenze ha sbloccato il risultato chiudendo nel migliore dei modi una splendida azione corale. L'ex Pro Vercelli ha già segnato tre reti da quando è arrivato a Venezia, conferma del fatto che il mercato invernale sta facendo la differenza per tutti quei club che hanno investito concretamente. La reazione del Parma, ad ogni modo, è stata immediata e, dopo un paio di tentativi di Ceravolo, è arrivato l'1-1 con Calaiò dal dischetto. A fine gara applausi del pubblico, ma Parma lontanissimo dalle prime due posizioni. A questo punto D'Aversa si giocherà la panchina lunedì sera all'Arechi, probabilmente senza l'infortunato Ciciretti.

Parma (4-3-2-1): Frattali; Gazzola, Gagliolo, Lucarelli, Iacoponi; Scavone, Dezi (dal 42′ st Barillà), Scozzarella; Insigne (dal 36′ st Siligardi), Da Cruz; Ceravolo (dal 27′ st Calaiò). Allenatore: D’Aversa

Venezia (3-5-2): Audero; Andelkovic, Modolo, Domizzi; Frey, Falzerano (dal 2′ st Firenze), Stulac, Pinato, Garofalo (dal 27′ st Del Grosso); Geijo, Litteri (dal 40′ st Zigoni). Allenatore: Inzaghi (in tribuna)

Arbitro: Di Paolo

Classifica: Empoli, Frosinone 49; Palermo 43; Cittadella, Bari 41; Venezia 40; Spezia 39; Parma 38; Cremonese 37, Carpi, Spezia 36; Pescara 35; Foggia, Perugia 34; Novara, Salernitana 31; Avellino, Brescia 30; Cesena, Entella 28; Pro Vercelli 26; Ascoli 23; Ternana 22.

Gaetano Ferraiuolo