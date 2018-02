Salernitana, statistiche in contrasto con il risultato I dati post-gara della lega B non condannano in pieno i granata, ma...

La Salernitana crolla al “Picco” di La Spezia 3-0. Un risultato rotondo che non ammetterebbe discussioni e in parte è così, ma che a leggere i dati statistici non è giustificato. E' vero, tra l'altro, che sul risultato pesano due rigori non concessi ai granata dall'arbitro Pillitteri, ma nell'esaminare i dati della gara della Lega B si riesce a individuare dove sono state le pecche della squadra di Colantuono. Praticamente in equilibrio: corner (3 vs 3), passaggi (494 vs 494), passaggi completati (382 vs 381), tiri (10 vs 9) e percentuale possesso palla (50 vs 50).

La differenza l'ha fatta la maggiore concretezza della formazione di mister Gallo in avanti: tiri dentro area (9 vs 3). Si può racchiudere qui il leitmotiv della partita.

La Salernitana sotto il profilo del possesso palla ha tenuto bene all'avversario, ma la scarsa vena degli avanti granata e la superiore incisività dei padroni di casa ha fatto maturare un risultato forse molto severo, ma che rispecchia in pieno le difficoltà della compagine di Colantuono di rendersi pericolosa nei 16 metri avversari. Tra i recordman della gara: Giani da una parte e Casasola dall'altra, i più ordinati, ma nessuno in particolare nel complesso delle statistiche prese in esame.

Di seguito le principali statistiche della gara:

Corner

Spezia 3 Salernitana 3

Passaggi

Spezia 494 Salernitana 494

Passaggi completati

Spezia 382 Salernitana 381

Tiri

Spezia 10 Salernitana 9

Tiri dentro area

Spezia 9 Salernitana 3

Falli fatti

Spezia 14 Salernitana 15

Falli subiti

Spezia 15 Salernitana 14

Percentuale possesso palla

Spezia 50 Salernitana 50

Gol

Spezia 3 Salernitana 0

Ammonizioni

Spezia 0 Salernitana 2

GOL

Pablo Granoche (Spezia) 1

Guido Marilungo (Spezia) 1

Matteo Pessina (Spezia)

TIRI

Sofian Kiyine (Salernitana) 3

Giulio Maggiore (Spezia) 3

Riccardo Bocalon (Salernitana) 2

Francesco Forte (Spezia) 2

Luca Mora (Spezia) 1

PASSAGGI COMPLETATI

Nicolas Giani (Spezia) 53

Tiago Casasola (Salernitana) 51

Alessandro Tuia (Salernitana) 48

Matteo Ricci (Salernitana) 48

Filippo De Col (Spezia) 44

Maurizio Grillo