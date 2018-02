Salernitana Primavera sconfitta a Cagliari Mister Mariani: “Abbiamo giocato a viso aperto, contro la prima in classifica”

Ad “Asseminello” la Salernitana Primavera perde 2-0 contro il Cagliari al termine di un match ben giocato. Al 9’ c’è subito il vantaggio del Cagliari, direttamente da calcio di punizione Gagliano supera Capasso. Reagisce subito la Salernitana che ci prova un minuto più tardi con Sorrentino dalla distanza ma è bravo Daga a respingere. Al 29’ primo episodio dubbio della partita con una gomitata di Pitzalis nei confronti di Felicetti in cui l’arbitro non interviene. Al 32’ Cagliari vicino al raddoppio con Ceter che supera Capasso ma non trova la porta. Al 38’ granata in avanti con un tiro di Bartolotta, servito da Tucci, di poco alto. Al 40’ secondo episodio dubbio della gara: De Sarlo viene messo giù in area, l’arbitro sembra intenzionato a decretare il penalty ma l’assistente segnala un fuorigioco molto dubbio che lascia l’amaro in bocca ai granata.

Nella ripresa al 17’ calcio di punizione dalla sinistra di Doratiotto, colpo di testa di Gagliano e palla che colpisce il palo esterno. Al 24’ Salernitana ad un passo dal gol: Totaro avanza sulla fascia destra e mette al centro per Felicetti che la gira verso la porta, palla che sbatte sulla traversa. Al 37’ granata ancora pericolosi con Gaeta che sfiora il palo. Al 42’ arriva la beffa perché il Cagliari trova il raddoppio: cross di Kouadio e colpo di testa sotto misura di Camba che chiude il match.

Campionato Primavera 2 TIM Girone B – 19^ Giornata

Cagliari – Salernitana 2 – 0

Reti: 9’ pt Gagliano (C), 41’ st Camba (C).

Cagliari: Daga, Kouadio, Antonini Lui, Cadili, Pitzalis, Tetteh, Marongiu, Porcheddu (46’ st Sanna), Doratiotto (26’ st Lombardi), Ceter (33’ st Camba), Gagliano. All. Max Canzi

Salernitana: Capasso, Novella, Granata, Vitale, Sorrentino (39’ st Crispini), Galeotafiore (32’ st Iurato), Tucci, Gaeta, Bartolotta, De Sarlo (15’ st Totaro), Felicetti. All. Alberto Mariani

Arbitro: Valerio Maranesi di Ciampino

Assistenti: Rizzotto – Barone

Recupero: 1’ pt, 4’ st.

Le dichiarazioni di mister Mariani

“Siamo andati in casa della prima in classifica a giocarcela a viso aperto perché i ragazzi sono cresciuti, ci credono e possono giocarsela contro chiunque. Abbiamo commesso un’ingenuità sul primo gol poi li abbiamo messi sotto e siamo andati più volte vicino al gol. Nella ripresa una partita superlativa con una traversa di Felicetti e una crescita della difesa che non ha sofferto. Ho visto un grande spirito di squadra e un grande attaccamento alla maglia”. Queste le parole del tecnico Alberto Mariani al termine di Cagliari – Salernitana.

“Dispiace per il risultato perché i ragazzi meritavano di più e riguardando il nostro cammino potevamo essere a metà classifica” ha concluso Mariani. “In questo momento bisogna fare qualche risultato per avere una posizione diversa a fine campionato e già la prossima partita sarà un’occasione importante. L’obiettivo principale resta far crescere il più possibile questi ragazzi”.

M.G.