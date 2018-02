Ecco chi dirigerà Salernitana-Parma Sono undici i precedenti con la squadra granata

A dirigere l'anticipo della settima giornata di ritorno tra Salernitana e Parma sarà Riccardo Pinzani. Dopo la pessima direzione di Pillitteri al Picco di La Spezia, che ha negato due rigori sacrosanti alla formazione di Colantuono, è stato scelto un arbitro dalla massima esperienza in categoria, si spera a tutela del rispetto del regolamento. Il direttore di gara avrà di certo i fari puntati e avrà il difficile compito di ridare credibilità a una categoria sempre più in crisi, nonostante il cambio del designatore, oggi Emidio Morganti, al posto del compianto Stefano Farina. Il 40enne fischietto della sezione di Empoli, che vanta anche 20 presenze in massima serie, ha raccolto 192 presenze in cadetteria, con 87 vittorie interne (45,31%), 59 pareggi (30,73%), 46 vittorie esterne (23,96%), 64 rigori e 62 espulsioni. Sono 11 le presenze nell'attuale campionato.

Pinzani vanta ben 11 precedenti con i granata con tre vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte: nel torneo scorso ha diretto le sfide contro l'Hellas Verona e il Latina (entrambe concluse con il risultato di 1-1), la sfida di Chiavari, contraddistinta dall'ingenua espulsione di Zito e infine il derby con l'Avellino, vinto dai granata 2-0. Due i precedenti nel torneo 2015/16: Salernitana-Brescia 3-0, con autorete di Coly e reti di Coda e Franco (e gol regolare annullato ai granata, colpa del guardalinee) e Salernitana-Cesena 1-1, rete granata di Bovo. In quel caso il pubblico locale protestò perchè il gol del pari dei romagnoli nacque da un evidente fallo di Ciano su Empereur, intervento in gamba tesa che meritava una sanzione immediata.

Gli altri tre precedenti in B nel torneo 2008-09 /Cittadella-Salernitana 0-0 e Treviso-Salernitana 2-2, reti di Di Napoli e Ciarcià) e nel 2009-10 con una pesante sconfitta 3-0 a Cesena. Le altre due gare in Lega Pro, torneo 2005-06 in trasferta con il Cittadella, finita 2-1 per i veneti e Salernitana-Foggia 0-0 nel 2006-07, gara terminata con un rissa dopo il 90° che vide coinvolto l'allenatore dei satanelli Cuoghi, ex trainer dei granata.

A coadiuvare Pinzani, gli assistenti Marco Chiocchi di Foligno, Alessandro Cipressa di Lecce e quarto uomo Antonello Balice di Termoli.

Maurizio Grillo