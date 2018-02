Salernitana-Parma: probabile formazione, tocca a Rosina? Le possibili scelte di Colantuono alla vigilia della gara con il Parma

Domani sera all’Arechi andrà in scena l’anticipo del 28° turno della Serie B 2017/2018. Nel primo infrasettimanale di questo nuovo anno, la Salernitana ospiterà il Parma, squadra che sulla carta rappresenta una vera e propria corazzata, ma che fin qui non ha ancora ingranato la marcia. Decisamente non l’hanno ingranata nemmeno i granata, in piena crisi di risultati, e con soli 8 punti conquistati nelle ultime 9 gare. La squadra di Colantuono ora è appaiata ad appena due punti sopra la zona play-out, e le compagini di bassa classifica stanno tutte facendo la propria parte nella lotta per la salvezza. Dopo la sconfitta di venerdì sera contro lo Spezia, Colantuono dovrà necessariamente evitare un’altra debacle, e per farlo potrebbe decidere di attuare una vera e propria rivoluzione nell’undici iniziale.

Il turnover è quasi d’obbligo, e la difesa impacciata vista al “Picco” potrebbe lasciar spazio ad un altro terzetto di centrali: capitan Schiavi con tutta probabilità sarà della gara, insieme a lui si propongono Mantovani e Popescu, e non è escluso che tutti e tre possano partire dall’inizio. Il centrocampo folto visto contro i liguri non ha convinto, per questo si tornerà a quattro il mezzo al campo: a destra confermato Pucino; in mezzo, al fianco di Ricci, è ballottaggio tra Signorelli e Minala. Sull’out sinistro Zito è in vantaggio su Vitale, autore dell’ennesima prova sotto tono.

In attacco tutto ruota intorno alla scelta dei tre da schierare: oltre al recuperato Sprocati, nelle ultime ore sono aumentate le quotazioni di Rosina per una maglia da titolare. L’ex Catania potrebbe essere preferito a Bocalon, in modo da formare un attacco senza una vera punta di riferimento. Le opzioni in questo caso sono diverse: 3-4-3 con Sprocati e Rosina larghi ai lati di Palombi, 3-4-2-1 con Sprocati e Rosina dietro Palombi, o il più probabile 3-4-1-2 con Rosina dietro il duo Sprocati-Palombi. Un reparto avanzato decisamente camaleontico, in modo tale da non dare punti di riferimento alla difesa avversaria, e cercare di ritrovare quel feeling con il gol che tanto è mancato nell’ultimo periodo.

Probabile formazione Salernitana (3-4-1-2):

P - Radunovic 90%

D - Mantovani 55%

D - Schiavi 90%

D - Popescu 55%

C - Pucino 90%

C - Signorelli 60%

C - Ricci 90%

C - Zito 60%

T - Rosina 70%

A - Palombi 90%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Adamonis, Russo, Tuia, Casasola, Monaco, Kiyine, Vitale, Minala, Akpa Akpro, Della Rocca, Di Roberto, Bocalon.

Ballottaggi:

Mantovani 55% - Casasola 45%

Popescu 55% - Monaco 45%

Signorelli 60% - Minala 40%

Zito 60% - Vitale 40%

Rosina 70% - Bocalon 30% con quest’ultimo 3-4-3

In dubbio: Odjer.

Indisponibili: Bernardini, Rossi, Orlando.

Simone Gallo