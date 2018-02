Salernitana-Parma: i convocati di mister D'Aversa 21 giocatori chiamati dal tecnico emiliano per la sfida dell'Arechi

Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta questa mattina al Centro Sportivo di Collecchio, Mister D’Aversa ha convocato per la ventottesima partita del Parma Calcio nel campionato Serie B ConTe.it 2017/2018 (settima giornata del girone di ritorno), in programma domani sera allo stadio Arechi di Salerno (fischio d’inizio: ore 20:30) contro la Salernitana, i seguenti 21 giocatori (in ordine alfabetico), che nel pomeriggio odierno sono partiti per il ritiro pre-gara in Campania:

Armando Anastasio, Yves Baraye, Antonino Barillà, Emanuele Calaiò, Fabio Ceravolo, Alessio Da Cruz, Jacopo Dezi, Valerio Di Cesare, Andrea Dini, Pierluigi Frattali, Marco Frediani, Riccardo Gagliolo, Marcello Gazzola, Simone Iacoponi, Roberto Insigne, Alessandro Lucarelli, Michele Nardi, Manuel Scavone, Matteo Scozzarella, Francisco Sierralta, Antonio Vacca.

Aggregato alla trasferta anche Amato Ciciretti: in questi due giorni il giocatore proseguirà con lo staff medico e tecnico il proprio percorso di recupero.

Non convocati: Antonio Di Gaudio, Pasquale Mazzocchi, Gianni Munari e Luca Siligardi (infortunati).

Redazione Sport