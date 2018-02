Salernitana – Parma: i convocati di Colantuono La lista dei granata disponibili per la gara di domani contro il Parma

Come si legge sul sito ufficiale della società, al termine della seduta di rifinitura il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Parma.

PORTIERI: Adamonis, Radunovic, Russo;

DIFENSORI: Asmah, Casasola, Mantovani, Monaco, Popescu, Pucino, Schiavi, Tuia, Vitale;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Della Rocca, Kiyine, Minala, Ricci, Signorelli, Zito;

ATTACCANTI: Bocalon, Di Roberto, Palombi, Rosina, Sprocati.

Redazione sport