Salernitana-Parma, pronostico difficile Le statistiche evidenziano dati abbastanza equilibrati tra le due squadre

E' in programma domani alle 20:30 allo stadio Arechi l'anticipo della settima giornata di ritorno del campionato di Serie B tra Salernitana e Parma. I granata fermi a quota 31 dopo la batosta di La Spezia, devono necessariamente incamerare i tre punti per lasciare alle spalle una zona che partita dopo partita si fa sempre più calda. Sia i padroni di casa che la squadra di D'Aversa non attraversano un buon momento sotto il profilo dei risultati. Le ultime vittorie per entrambe risalgono al 20 gennaio scorso per la squadra di Colantuono (3-2 sul Venezia) e al 27 gennaio per gli emiliani (3-0 sul Novara).

I dati statistici presi in esame dalla Lega B sono abbastanza equilibrati, con le particolari classifiche a favore dell'una o dell'altra squadra. La squadra di Colantuono è in vantaggio per: gol (35 vs 33), assist e occasioni create (25 vs 22), percentuale di tiri in porta (38 vs 37), tiri dentro area (172 vs 170), cross fatti (465 vs 335), percentuale cross (48 vs 47), cross riusciti (223 vs 157). Per gli ospiti prevalenza per: tiri (316 vs 335), tiri in porta (119 vs 124), tiri fuori area (144 vs 165), corner (124 vs 135), contrasti (386 vs 417), passaggi (10004 vs 11402), passaggi completati (8077 vs 9536), percentuale passaggi (81 vs 84).

Difficile con questi dati fare un pronostico. Il Parma cercherà di imbastire una manovra, magari mantenendo il più possibile il possesso del pallone e facendo ricorso a una lieve predominanza fisica. I padroni di casa, magari, tenteranno di aggirare gli avversari sulle corsie esterne, sfruttando la maggiore abilità nei cross.

Tra i recordman: Sprocati da parte dei padroni di casa e Insigne, da parte degli ospiti.

Ultimi incontri tra le due squadre

29/09/17 Parma-Salernitana 2-2

27/04/09 Parma-Salernitana 0-0

28/11/08 Salernitana-Parma 1-2

Le gare di campionato ultime cinque

SALERNITANA

23/02/18 Spezia-Salernitana 3-0

17/02/18 Salernitana-Pro Vercelli 0-0

10/02/18 Pescara-Salernitana 1-0

03/02/18 Salernitana-Carpi 1-2

20/01/18 Ternana-Salernitana 2-2

PARMA

23/02/18 Parma-Venezia 1-1

17/02/18 Empoli-Parma 4-0

11/02/18 Parma-Perugia 1-1

03/02/18 Brescia-Parma 2-1

27/01/18 Parma-Novara 3-0

Di seguito le principali statistiche della gara:

Gol

Salernitana 35 Parma 33

Occasioni create

Salernitana 25 Parma 22

Assist

Salernitana 25 Parma 22

Reti bianche

Salernitana 12 Parma 14

Tiri

Salernitana 316 Parma 335

Tiri in porta

Salernitana 119 Parma 124

Percentuale tiri in porta

Salernitana 38 Parma 37

Tiri fuori area

Salernitana 144 Parma 165

Tiri dentro area

Salernitana 172 Parma 170

Corner

Salernitana 124 Parma 135

Cross fatti

Salernitana 465 Parma 335

Percentuale cross

Salernitana 48 Parma 47

Cross riusciti

Salernitana 223 Parma 157

Contrasti

Salernitana 386 Parma 417

Contrasti vinti

Salernitana 386 Parma 417

Percentuale contrasti

Salernitana 100 Parma 100

Passaggi

Salernitana 10004 Parma 11402

Passaggi completati

Salernitana 8077 Parma 9536

Percentuale passaggi

Salernitana 81 Parma 84

Ammonizioni

Salernitana 54 Parma 51

Espulsioni

Salernitana 4 Parma 4

GOL

Mattia Sprocati (Salernitana) 8

Emanuele Calaiò (Parma) 7

Riccardo Bocalon (Salernitana) 6

Roberto Insigne (Parma) 5

Alessandro Lucarelli (Parma) 4

ASSIST E OCCASIONI CREATE

Matteo Scozzarella (Parma) 7

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Luigi Vitale (Salernitana) 4

Roberto Insigne (Parma) 3

Antonio Di Gaudio (Parma) 3

AMMONIZIONI

Luigi Vitale (Salernitana) 7

Joseph Minala (Salernitana) 7

Antonino Barillà (Parma) 6

Manuel Scavone (Parma) 6

Raffaele Pucino (Salernitana) 4

Maurizio Grillo