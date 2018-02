Colantuono-D’Aversa: i vari precedenti Sfida inedita tra i due allenatori

Di seguito i vari precedenti tra Colantuono e D'Aversa e le rispettive squadre.

I PRECEDENTI COLANTUONO – D’AVERSA

Sfida inedita

Primo confronto tecnico tra i due allenatori – Stefano Colantuono e Roberto D’Aversa - in partite ufficiali.

I PRECEDENTI COLANTUONO – PARMA

Colantuono nel 2002 fu promosso in C-1 al “Tardini” alla guida della Sambenedettese

Undicesima sfida tecnica ufficiale tra Stefano Colantuono ed il Parma, con bilancio di 3 successi per il mister granata, 3 pareggi (tutti per 1-1) e 4 vittorie emiliane. La città di Parma evoca – comunque - un bel ricordo a Stefano Colantuono, che, in data 9 giugno 2002, conquistò la promozione in serie C-1 alla prima esperienza da tecnico professionista, disputando la finale play-off di ritorno - alla guida della Sambenedettese - avversario il Brescello, proprio al “Tardini”: fu 1-0 per gli emiliani, con rete determinante di Bizzarri al 16’, ma all’andata i marchigiani avevano vinto 3-1 al “Riviera delle Palme”, vincendo pertanto la finalissima nei 180’ e centrando l’ascesa alla categoria superiore.

2006/07 serie A Atalanta Parma 1-1 (a casa Colantuono) 1-3 (a Parma)

2007/08 serie A Palermo Parma 1-1 (a casa Colantuono) ----

2011/12 serie A Atalanta Parma 1-1 (a casa Colantuono) 2-1 (a Parma)

2012/13 serie A Atalanta Parma 2-1 (a casa Colantuono) 0-2 (a Parma)

2013/14 serie A Atalanta Parma 0-4 (a casa Colantuono) 3-4 (a Parma)

2014/15 serie A Atalanta Parma 1-0 (a casa Colantuono) ---

I PRECEDENTI D’AVERSA – SALERNITANA

Pareggio per 2-2 in entrambi i precedenti

Roberto D’Aversa sfida per la terza volta – da allenatore – la Salernitana in partite ufficiali: in entrambi i precedenti, le sue squadre hanno pareggiato 2-2 - sempre in casa - contro i granata.

2015/16 serie B Virtus Lanciano Salernitana 2-2 (a casa D’Aversa) ---

2017/18 serie B Parma Salernitana 2-2 (a casa D’Aversa) ---

Maurizio Grillo