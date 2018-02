Salernitana-Parma: probabili formazioni, tridente leggero Le possibili scelte dei due tecnici in vista della gara di stasera

Questa sera, in uno stadio Arechi sotto la morsa del freddo che sta colpendo l’Italia, andrà in scena l’anticipo del 28° turno di Serie B. Salernitana e Parma hanno entrambe bisogno di punti, per obiettivi diametralmente opposti, ma fallire ancora potrebbe costare caro ad uno dei due tecnici. Visti gli impegni ravvicinati, Colantuono questa sera dovrebbe proporre un turnover abbastanza consistente, cambiando diversi elementi in tutti i reparti.

Le scelte di Colantuono

I granata torneranno a disporsi con un centrocampo a quattro (3-4-1-2 o 3-4-3 in fase offensiva): in difesa, avanti a Radunovic, torna titolare capitan Schiavi. Sarà lui a dirigere il pacchetto arretrato. Per le altre due maglie Mantovani e Popescu si candidano prepotentemente. Possibile vederli entrambi dall’inizio, o almeno uno dei due. A centrocampo, sull’out sinistro, Zito è favorito rispetto a Vitale, mentre sulla fascia opposta ci sarà il solito Pucino. In mezzo la certezza è Ricci. L’altra maglia è contesa tra Signorelli, Minala e Della Rocca. In attacco il tecnico romano potrebbe varare un tridente leggero composto da Rosina-Palombi-Sprocati, con l’ex Catania preferito a Bocalon.

Le scelte di D'Aversa

La squadra di D’Aversa avrà diversi elementi di spicco indisponibili: non convocati, infatti, Ciciretti, Munari, Di Gaudio, Siligardi e Mazzocchi. Al di là di queste assenze, la rosa dei ducali resta di prim’ordine ed il tecnico dei ducali non rinuncerà al suo 4-3-3, con pochi dubbi di formazione: in difesa capitan Lucarelli potrebbe cedere il posto a Di Cesare, mentre a centrocampo Scozzarella e Barillà si contendono una maglia da titolare. In attacco il tridente sarà composto con tutta probabilità da Insigne e Da Cruz ai lati di Calaiò.

Probabili formazioni:

Salernitana (3-4-1-2):

P - Radunovic 90%

D - Mantovani 55%

D - Schiavi 90%

D - Popescu 55%

C - Pucino 90%

C - Signorelli 55%

C - Ricci 90%

C - Zito 70%

T - Rosina 70%

A - Palombi 90%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Adamonis, Russo, Tuia, Casasola, Monaco, Kiyine, Vitale, Minala, Akpa Akpro, Della Rocca, Di Roberto, Bocalon.

Ballottaggi:

Mantovani 55% - Casasola 45%

Popescu 55% - Monaco 45%

Signorelli 55% - Minala 25% - Della Rocca 20%

Zito 70% - Vitale 30%

Rosina 70% - Bocalon 30% con quest’ultimo 3-4-3

Indisponibili: Bernardini, Odjer, Rossi, Orlando.

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzoli, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo; Dezi, Barillà, Scavone; Insigne, Calaiò, Da Cruz. A disp.: Nardi, Dini, Anastasio, Lucarelli, Sierralta, Scozzarella, Vacca, Baraye, Ceravolo, Frediani.

Simone Gallo