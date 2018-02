Il Comitato Campano annulla le gare dilettanti di oggi Non dovrebbe essere a rischio Salernitana-Parma questa sera

Morsa di ghiaccio in Italia e anche in campania. Il comitato regionale della F.I.G.C. Ha disposto per oggi l'annullamento di tutte le gare dei dilettanti in programma. Di seguito il comunicato:

Il C.R. Campania,

- preso atto che le condizioni climatiche che attualmente stanno interessando quasi tutta l'Italia, compresa anche la nostra regione, hanno subito un notevole e drastico peggioramento, con caduta di neve anche a bassa quota, e che rendono molte strade intransitabili o comunque percorribili con notevoli rischi e difficoltà, compreso la difficoltà dei collegamenti marittimi con le isole del golfo;

- considerato che in primo luogo bisogna tutelare e salvaguardare la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori (dirigenti, atleti, arbitri, ecc.), nonché la regolarità delle competizioni;

- ha determinato il rinvio di tutte le gare in programma oggi 26 febbraio 2018 (Calcio a Undici, Calcio Femminile, Calcio a Cinque – maschile e femminile – e Settore Giovanile e Scolastico) organizzate nell’ambito del C.R. Campania medesimo e delle Delegazioni Provinciali della Campania.

Salernitana-Parma si giocherà

Non dovrebbe, invece, essere a rischio la gara tra Salernitane e Parma prevista per le 20:30 di stasera allo stadio Arechi. Le strade bloccate dalla neve, potrebbero però creare dei disagi per i tifosi granata della provincia e per i supporter ospiti.

Redazione Sport