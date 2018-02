U15, De Santis: il carattere di questo gruppo è impressionante La Salernitana Under 15 torna vittoriosa da Perugia

Dopo la brusca frenata della scorsa giornata contro la ternana, la Salernitana Under 15 rialza subito la testa e conquista tre punti pesantissimi sul campo del Perugia. La gara è stata decisa dal gol di De Stefano in apertura di ripresa, ma come dichiarato dallo stesso mister De Santis, il risultato sarebbe potuto essere molto più ampio: «Ottima prestazione sotto tutti i punti di vista. I ragazzi sono stati bravi perché non era facile rialzarsi dopo il risultato deludente della scorsa gara, ed hanno dimostrato ancora una volta il loro carattere. Di fronte avevamo una squadra in un ottimo stato di forma, quindi fare risultato qui ci rende ancor più soddisfatti. È stata una gara in cui abbiamo creato un numero impressionante di occasioni da gol limpide, non tutte realizzate un po’ per demeriti nostri, un po’ per la bravura del portiere avversario. Nella ripresa abbiamo continuato a giocare su buoni ritmi, coprendo bene il campo e recuperando alti la palla. Proprio su uno di questi recuperi è arrivato il meritato gol del vantaggio. Abbiamo avuto anche altre occasioni dopo, ma la gara è finita sull’1-0 per noi, risultato che ci sta anche stretto per quanto visto in campo. Nonostante questo faccio i miei complimenti a tutta la squadra, perché come detto riesce sempre a rialzarsi, con uno spirito di gruppo encomiabile. Oggi ho visto la mia squadra, e questo ha garantito la vittoria contro un ottimo avversario come il Perugia».

Il tabellino:

PERUGIA: Del Bello, Gardi, Farinelli, Xhani, Bastianelli, Leonardi, Paciotti, Angori, Del Prete, Pannuti, Fabri. A disp.: Sergiacomi, Sodano, Palumbo, Petrioli, Gaudini, Brunetti, Santucci, Muca. All.: Girini.

SALERNITANA: Colantuono, Idioma, Imperiale, Russo, Froncillo, Sangiovanni, Fresa, Dommarco, Palmieri, Citarella, De Stefano. A disp.: Galante, Radano, Murano, Accietto, Natella, Petti, Salerno, Santaniello. All.: De Santis.

Arbitro: Aloi di Gubbio.

Ammoniti: Xhani (P), Santucci (P).

Reti: 4’st De Stefano (S).

Simone Gallo