U17: torna la sconfitta, brutta prestazione a Palermo La Salernitana Under 17 cade 1-0 sul campo dei siciliani

La Salernitana Under 17 arresta il suo momento positivo sul campo del Palermo. Un 1-0 maturato al termine di una gara condotta al di sotto delle aspettative, con i granatini mai veramente incisivi in campo. I rosanero, nonostante non abbiamo mostrato qualità eccelse, si sono garantiti i tre punti grazie al gol al 25' di Quaranta, ed ora si portano a quota 27 punti in classifica. Ora settimana prossima la squadra di Ferraro dovrà affrontare il Frosinone, squadra ostica, contro cui una prestazione del genere non sarà sicuramente sufficiente.

Il tabellino:

PALERMO: Giappone, Rizzo, Castiglione, Garofalo, Quaranta, Fradella, De Stefano (36'st Flaccovio), Kocij (23'st Lo Re), Celesia (33'st Romeo), Correnti, Pace. A disp.: Bruno, Giangreco, Prestigiacomo, Zanghi, Filippone. All.: Ignoffo.

SALERNITANA: Scognamiglio, Galliano, Cesarano (12'st Castiello), Esposito (36'st Battipaglia), Fucci, Cataldi, Iannone, Pezzo (26'st Del Regno), Pistola (12'st Del Prete), Marino, Raiola A disp.: Scognamiglio, Panzavolta, Migliore, Russo, Ferraiolo. All.: Ferraro.

Ammoniti: Romeo (P), Cesarano (S).

Reti: 25'pt Quaranta (P).

Simone Gallo