LIVE | Salernitana-Parma: il gol di Dezi decide il match

Salernitana-Parma: il gol di Dezi decide il match

Dopo 90 minuti, è il gol di Dezi nella prima frazione a decidere la gara. Nel primo tempo la squadra di Colantuono non ha demeritato, ma nella ripresa i granata hanno fatto troppo poco, facendo il gioco degli emiliani. Un'altra sconfitta per la Salernitana, che resta ancorata alle parti basse della classifica in attesa dei risultati delle altre gare.

GARA FINITA

Quattro minuti di recupero

45': tentativo dalla distanza di Kiyine, conclusione potente ma poco angolata.

39': Sprocati tenta la conclusione da fuori ma non centra la prota.

37': tiro a giro da fuori di Scavone, Radunovic si oppone deviando in angolo.

35': ancora Dezi ha l'occasione di chiudere la gara ma spara alto.

33': ultimi cambi della gara, nel Parma entra Anastasio per Insigne, nella Salernitana entra Kiyine per Ricci.

31': Dezi si divora il raddoppio alzando di testa sulla traversa a pochi passi dalla porta.

28': il Parma sta addormentando la gara, chiudendo bene gli spazi e abbassando i ritmi.

21': altra ottima ripartenza gettata al vento dalla Salernitana con Bocalon che serve Palombi, anticipato dal diretto marcatore.

17': calcio d'angolo conquistato subito da Bocalon.

15': doppio cambio, nel Parma dentro Frediani per Da Cruz, nella Salernitana Bocalon prende il posto di Di Roberto.

13': Sprocati tenta dalla distanza ma la conclusione non impensierisce Frattali.

9': Di Roberto spreca un'ottima occasione da posizione ottimale.

7': primo cambio per i granata, entra Rosina per Zito.

5': brutta notizia per la Salernitana, Ricci viene ammonito, era diffidato.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

Dopo 45 minuti il Parma conduce la gara grazie al gol di Dezi. La squadra di Colantuono, dopo aver condotto il gioco per gran parte della prima frazione, si trova a dover rincorrere con un unico tiro subito.

FINE PRIMO TEMPO

Due minuti di recupero.

45': battibecco in campo dopo un contatto tra Casasola e Calaiò, nel parapiglia si allacciano anche Schiavi e Dezi con il capitano granata ammonito.

40': la Salernitana accusa il colpo dopo aver condotto il gioco per gran parte della prima frazione.

36': primo giallo della gara mostrato a Iacoponi.

34': al primo tiro in porta gli emiliani passano in vantaggio, Dezi raccoglie sul secondo palo l'assist di Calaiò e porta in vantagio i suoi.

Vantaggio del Parma

32': ottima ripartenza non finalizzata da Sprocati che conclude centrale dopo aver perso il tempo della giocata.

30': Scozzarella si ferma ed è costretto ad uscire, al suo posto entra Vacca.

26': altra conclusione dalla distanza di Pucino che non trova fortuna.

24': primo angolo della gara anche per il Parma.

23': la Salernitana continua a proporre gioco, ma per ora la difesa emiliana tiene botta.

18': ancora Salernitana pericolosa, ma la palla di Ricci attraversa lo specchio della porta senza trovare compagni pronti alla deviazione.

17': la punizione di Pucino è potente ma senza precisione.

15': buona punizione dal limite procurata da Sprocati.

12': ottimo avvio della Salernitana che sta chiudendo gli avversari nella loro metà campo.

10': buona occasione per Casasola su ottimo assist di Ricci, ma il difensore non inquadra il bersaglio.

9': doppio calcio d'angolo conquistato dalla Salernitana.

7': Iacopone soccorso in campo dopo una pallonata in volto.

5': la Salernitana si sta procurando molti falli sulla trequarti, con la difesa dei ducali molto aggressiva nei contrasti.

2': intanto la Salernitana si schiera a sorpresa con il 4-3-3, con Pucino nell'inedita posizione di terzino sinistro.

Ore 20:32 GARA INIZIATA

Ore 20:30 le due squadre scendono in campo.

Manca poco e Salernitana e Parma daranno il via al 28° turno di Serie B. In questo anticipo dell’infrasettimanale, le due squadre andranno a caccia di punti pesanti per la classifica. I granata devono allontanarsi dalla zona play-out, mentre i ducali non voglio perdere eccessivo terreno dal treno play-off.

Nei granata Colantuono torna al 3-4-3 con diverse variazioni rispetto alla scorsa: in difesa torna titolare capitan Schiavi. Sarà lui a dirigere il pacchetto arretrato insieme a Casasola e Monaco. A centrocampo, sull’out sinistro, Zito prende il posto di Vitale, mentre sulla fascia opposta ci sarà il solito Pucino. In mezzo, al fianco di Ricci, è Minala a spuntarla. In attacco il tecnico romano vara il tridente leggero composto da Di Roberto-Palombi-Sprocati, con l’ex Crotone preferito a Bocalon e Rosina.

La squadra di D’Aversa nonostante le tante defezioni, non rinuncia al suo 4-3-3, con poche variazioni: in difesa capitan Lucarelli cede il posto a Di Cesare, mentre a centrocampo Scozzarella vince il ballottaggio con Barillà. In attacco il tridente sarà da Insigne e Da Cruz ai lati di Calaiò.

Il tabellino:

SALERNITANA (3-4-3): Radunovic; Casasola, Schiavi, Monaco; Pucino, Ricci (33'st Kiyine), Minala, Zito (7'st Rosina); Di Roberto (15'st Bocalon), Palombi, Sprocati. A disp.: Adamonis, Mantovani, Popescu, Asmah, Tuia, Vitale, Akpa Akpro, Della Rocca, Signorelli. All.: Colantuono.

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo; Dezi, Scozzarella (30'pt Vacca), Scavone; Insigne (33'st Anastasio), Calaiò, Da Cruz (15'st Frediani). A disp.: Nardi, Dini, Lucarelli, Sierralta, Barillà, Baraye, Ceravolo. All.: D’Aversa.

Arbitro: Pinzani di Empoli.

Ammoniti: Iacoponi (P), Schiavi (S), Calaiò (P), Ricci (S).

Reti: 34'pt Dezi (P).

Spettatori: 5826.

Simone Gallo