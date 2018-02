VIDEO |D'Aversa:dovevamo chiuderla prima, complimenti al Parma Il mister: "Tante differenze con la gara d'andata"

L'unico a parlare in conferenza stampa è stato il tecnico del Parma Roberto D'Aversa che, con il minimo sforzo, ha portato a casa un risultato importante a cospetto della Salernitana forse più brutta della stagione: “Può sembrare una vittoria facile, ma il merito va attribuito ai ragazzi. In altri tempi avremmo concluso la gara con un punteggio più netto, sapevamo che non era semplice venire a Salerno e conquistare tre punti che sono molto preziosi per la nostra classifica, ma anche e soprattutto per il morale. E’ una gioia vedere che elementi poco impiegati oggi abbiano risposto alla grande, è un premio che hanno meritato perché lavorano tanto e bene durante la settimana. Vacca è subentrato benissimo in una gara molto delicata, tutti hanno fornito un valido contributo ed è un segnale molto forte che lanciamo a noi stessi, consapevoli che è soltanto un punto di partenza e che non si sono certo risolti tutti i problemi in una sera. Sbancare l’Arechi acuisce l’autostima, del resto in casa abbiamo perso tanti punti pur avendo espresso un buon gioco. L'unico rammarico è che dovevamo chiuderla prima, quando non sei sereno ci può stare di commettere degli errori davanti al portiere. Al Parma vanno fatti i complimenti, qui c’è un pubblico che spinge molto e non è semplice vincere a Salerno”.

D'Aversa conclude: “Rispetto all’andata è stata una partita totalmente diversa per entrambe le squadre. Per sessanta minuti al Tardini non ci fu partita, ma poi accaddero una serie di episodi che potevano costarci addirittura una sconfitta e fummo bravi a restare lucidi. Fummo noi a far riaprire una partita che era nelle nostre mani, il calcio si sa che è influenzato dagli eventi. Oggi ci siamo riscattati e abbiamo vinto meritatamente, in uno stadio probabilmente non pieno come siamo abituati a vedere, ma che ha sostenuto i calciatori fino alla fine”.

Gaetano Ferraiuolo