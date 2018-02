Le pagelle: si salva solo Pucino, prova disastrosa di tutti Palombi e Di Roberto da incubo, Monaco inguardabile

Prestazione pessima per la Salernitana che, questa sera, è riuscita a fare addirittura peggio rispetto alla debacle di La Spezia perdendo contro un Parma modesto e falcidiato dalle assenze. Non si salva praticamente nessuno, solo Radunovic e Pucino beccano la sufficienza quanto meno per aver evitato danni. Ecco le nostre pagelle:

Radunovic 6: non può nulla sul gol del Parma, per il resto è spettatore non pagante ed evita lo 0-2 con un intervento di ordinaria amministrazione su Scavone

Monaco 4: e pensare che la Salernitana pensava di risolvere con lui, autore di un brutto girone d'andata a Perugia, il problema dei gol incassati. Puntualmente fuori posizione, è tra i colpevoli sulla rete decisiva

Schiavi 4: ombra di sè stesso, inizia la gara con una scivolata completamente fuori tempo. Si distingue più per le litigate con Calaiò che per gli interventi difensivi

Casasola 4,5: gli si chiede di spingere e di crossare, li sbaglia tutti, ma lui di mestiere fa il difensore centrale. Anche per lui serata da dimenticare, viene puntualmente saltato dal diretto avversario

Pucino 8: gli diamo un voto in più perchè, nel marasma generale, ha il merito di correre e combattere fino alla fine salvando il salvabile. Nel primo tempo due interventi determinanti evitano la capitolazione. Unico ad onorare la maglia

Minala 4: lo stiamo dicendo da mesi: ormai dal derby non è più lo stesso e dovrebbe accomodarsi in panchina. Sbaglia una serie infinita di passaggi, forse anche a causa di una errata collocazione tattica

Ricci 5: ha tanta qualità ed è l'unico a provare la giocata imprevedibile, ma i compagni faticano a capirlo. Ha tre occasioni dalla distanza, regala il pallone alla curva. Salterà la prossima per squalifica

Zito 4,5: prova inconsistente. anche lui esce tra i fischi del pubblico. Nessun aiuto nè in fase offensiva, nè in fase difensiva

Di Roberto 3: solo l'allenatore non si è accorto che in campo vagava senza meta a caccia di palloni giocabili. Una prestazione pessima

Palombi 3: doveva essere lui a risolvere i problemi dell'attacco granata?

Sprocati 4: lenta e incomprensibile involuzione di un giocatore che irrita per la voglia di essere lezioso in una serata storta. Nella ripresa sbaglia tutto quello che si può sbagliare

Rosina 4,5: fumoso, non ha inciso assolutamente sull'esito della partita

Kiyine 4,5 quando subentra non ne indovina una, nel finale fa infuriare l'Arechi quando perde 30 secondi tempo per trattenere una palla che andava lanciata in avanti. Ci prova con un tiro velleitario dai 30 metri

Bocalon 4: l'avversario lo anticipa sempre, in area non ne prende una. Ma non è una grossa novità

Colantuono 3: numeri alla mano è il peggior allenatore della gestione Lotito-Mezzaroma. Le dimissioni gli farebbero acquistare punti agli occhi di una tifoseria che oggi ne chiede l'esonero

Gaetano Ferraiuolo