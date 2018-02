Arrivano conferme: nella notte il destino del mister A breve Lotito chiamerà Colantuono, possibili le dimissioni

Come abbiamo rimarcato in precedenza, il futuro di Stefano Colantuono potrebbe essere lontano da Salerno. Il silenzio stampa imposto dalla società, i numeri disastrosi della sua gestione, l'assenza di carattere della squadra e la contestazione della curva non possono passare inosservati e la sensazione è che Lotito e Mezzaroma vogliano capire concretamente se si possa andare avanti con l'attuale guida tecnica. Lo conferma anche il noto esperto di calcio Alfredo Pedullà che, sul suo sito, parla di una notte molto intensa per la società e di un Lotito chiamato a dire l'ultima parola, dal momento che il cognato propenderebbe per la prosecuzione del rapporto con Colantuono. Che il mister possa dimettersi? Altra ipotesi possibile, sebbene sia legato alla Salernitana da un altro anno di contratto a cifre importanti. Per la successione è sempre calda la pista che porta a Massimo Drago, ma lo spogliatoio gradirebbe il ritorno di Bollini che, in queste settimane, spesso è stato visto in provincia e si era detto dispiaciuto per un esonero che non ha risolto alcun problema. Seguiranno aggiornamenti.

Gaetano Ferraiuolo