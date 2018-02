Attacco a secco da quasi 450 minuti. Società, chi segna? Altra gara senza gol. Da Coda e Donnarumma a Bocalon e Palombi...

Se è vero che la difesa puntualmente subisce gol (e qui rientrano anche le colpe di Colantuono che oggi ha stravolto tutto confermando un Monaco in difficoltà e tenendo fuori Mantovani che era stato il migliore del girone d'andata), è altrettanto vero che l'attacco continua a fare cilecca. Quarta in classifica per gol segnati durante la gestione Bollini, attualmente la Salernitana sta facendo tremendamente fatica a segnare ed è secco dal primo tempo della sfida contro il Carpi giocata quasi un mese fa. Successivamente 4 partite senza reti per un totale di quasi 450 minuti, numeri che giustificano ampiamente una classifica tutto sommato in linea con le potenzialità della squadra. Pensare di disputare un terzo anno di B passando da Coda e Donnarumma ad un calciatore proveniente dalla C e due giovani di belle speranze che hanno la Lazio nella mente e nel cuore è stato un azzardo e non trova spiegazione la scelta di privarsi di Rodriguez senza sostituirlo nel mercato di gennaio. Il vero flop è Riccardo Bocalon, acquistato per svariate centinaia di migliaia di euro, ma tra i peggiori per media voto, spesso impreciso anche a porta vuota e capace di segnare soltanto in 4 gare su 27, troppo poco per chi di mestiere fa l'attaccante. La preoccupazione è proprio questa: due anni fa, quando si arrivò allo spareggio play out contro il Lanciano, il tridente offensivo poteva contare su Coda, Donnarumma e Nalini, l'anno scorso l'attaccante cavese segnò 15 reti, Rosina e Donnarumma in tandem 13 e qualche rete arrivò anche da Sprocati e Improta. E ora? Palombi, per il momento, è stato un autentico flop (da ricordare i numerosi no estivi), si attende il ritorno di Rossi come salvatore della patria, ma fin qui il golden boy romano ha segnato appena tre reti, mentre sono partiti Rodriguez (4 gol) e due esterni come Alex e Gatto che sapevano crossare e rifinire l'azione. La preoccupazione c'è: chi segnerà i gol salvezza?

Gaetano Ferraiuolo