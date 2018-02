Salernitana, solo tanto fumo.... I dati statistici in netto vantaggio condannano ancora di più la squadra di Colantuono

Ancora una sconfitta per la Salernitana, questa volta contro il Parma all'Arechi. La squadra di Colantuono ha grosse difficoltà nel costruire la manovra e soprattutto a finalizzarla. In effetti i dati statistici della gara raccontano tutt'altro rispetto al risultato acquisito sul campo. Addirittura buona parte delle classifiche prese in esame sono anche in netto vantaggio dei padroni di casa: corner (7 vs 5), passaggi (637 vs 309), passaggi completati (526 vs 220), tiri (17 vs 9) e percentuale possesso palla (71 vs 28). A favore della compagine di D'Aversa: il gol realizzato da Dezi e i tiri dentro area (5 vs 6).

Ovviamente, per certi versi, le statistiche mettono l'accento ancora di più sulla sterilità della formazione granata, che pur mantenendo una netta superiorità territoriale evidenzia scarsa concretezza sulla tre quarti avversaria. Pochi palloni forniti alle punte, che non riescono tra l'altro a proporsi, anzi talvolta tendono a “nascondersi”. Alla fine basta poco alle squadre avversarie della Salernitana per avere la meglio: una maggiore concretezza nel reparto avanzato, rispetto al volume di gioco creato.

Tra i recordman della partita: Pucino per la squadra di casa e Dezi per gli ospiti.

Di seguito le principali statistiche della gara:

Corner

Salernitana 7 Parma 5

Passaggi

Salernitana 637 Parma 309

Passaggi completati

Salernitana 526 Parma 220

Tiri

Salernitana 17 Parma 9

Tiri dentro area

Salernitana 5 Parma 6

Falli fatti

Salernitana 12 Parma 15

Falli subiti

Salernitana 15 Parma 12

Percentuale possesso palla

Salernitana 71 Parma 28

Gol

Salernitana 0 Parma 1

Ammonizioni

Salernitana 2 Parma 2

GOL

Jacopo Dezi (Parma) 1

TIRI

Mattia Sprocati (Salernitana) 5

Riccardo Bocalon (Salernitana) 3

Raffaele Pucino (Salerno) 3

Jacopo Dezi (Parma) 3

Emanuele Calaiò (Parma) 2

PASSAGGI COMPLETATI

Tiago Casasola (Salernitana) 74

Raffaele Schiavi (Salernitana) 70

Matteo Ricci (Salernitana) 66

Salvatore Monaco (Salernitana) 59

Raffaele Pucino (Salernitana) 52

Maurizio Grillo