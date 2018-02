Colantuono resta: domani dirige l'allenamento Nessun contatto con Bollini, la società conferma il tecnico

Colpo di scena in casa Salernitana: la proprietà e la dirigenza hanno deciso di riconfermare Stefano Colantuono sulla panchina granata. Nonostante la contestazione della tifoseria e i pessimi risultati della squadra, sprofondata in classifica e senza identità tattica nè carattere, l'ex trainer di Perugia e Torino resta al suo posto e domani mattina dirigerà l'allenamento in un Volpe blindatissimo ed off limits per stampa e tifoseria come ormai accade da diversi anni. Il contratto in essere- oneroso e di lunga durata- ha rappresentato uno dei motivi della sua permanenza a Salerno, ma è chiaro che un altro passo falso ad Ascoli renderebbe inevitabile il ribaltone tecnico. Resta da capire come mai con Bollini ci sia stata una scelta drastica pur con una classifica positiva e un discreto gioco, mentre oggi i presidenti e la dirigenza hanno deciso di adottare una linea completamente diversa con un allenatore che sta commettendo diversi errori e che, in conferenza stampa qualche settimana fa, aveva lasciato trapelare un certo malcontento. La notizia della riconferma di Colantuono è stata rilanciata anche da SportItalia. Nessun contatto c'è stato invece con Alberto Bollini: Lotito, Mezzaroma e Fabiani non sentono l'ex mister dal giorno dell'esonero. Resta, dunque, Colantuono, allenatore da sei sconfitte in 10 gare, da 450 minuti senza gol e che schiera calciatori fuori ruolo. La speranza è che si tratti di una scelta giusta...

Gaetano Ferraiuolo