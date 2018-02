Salernitana: il comunicato dei calciatori I calciatori della Salernitana promettono impegno attraverso una nota sul sito ufficiale

In virtù del silenzio stampa in vigore dal post partita contro Lo Spezia, nessun tesserato della Salernitana ha rilasciato dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Parma di ieri seri. Almeno fin ad ora: poco fa, infatti, attraverso un comunicato pubblicato sui canali ufficiali della società, i calciatori hanno voluto esprimere il loro pensiero. Questo il comunicato:

"Noi calciatori dell’U.S. Salernitana 1919, visto il silenzio stampa disposto dalla Società, abbiamo chiesto e ottenuto dalla medesima la pubblicazione di queste poche righe profondamente sentite da tutto quanto lo spogliatoio.

Consapevoli del difficile momento che stiamo attraversando esprimiamo tutto il nostro rammarico per la delusione che stiamo dando ai nostri tifosi, i quali non mancano mai di sostenerci e in tanti lo hanno fatto anche ieri contro il Parma.

Da parte nostra ci sarà da qui alla fine il massimo dell’impegno, così come non è mai mancato fino ad ora, e siamo i primi ad essere dispiaciuti perché al di là degli scarsissimi risultati raccolti sul campo, durante la settimana svolgiamo con mister Colantuono un alto profilo di allenamenti e prepariamo insieme allo staff la gara nel migliore dei modi.

Siamo convinti che noi con voi, con il vostro sostegno da sempre illimitato, riusciremo insieme allo staff tecnico a uscire da questa situazione che mortifica tutti, ribadendo fin d’ora il massimo dell’impegno per onorare e lottare per la maglia granata".

