Altri campi: Foggia e Cittadella vincono ancora in trasferta L'Avellino pareggia al 95' ad Empoli, l'Ascoli ne prende 4 a Palermo

Detto della sconfitta casalinga della Salernitana contro il Parma che ha aperto ufficialmente la crisi in casa granata, si è giocata questa sera la settima giornata del girone di ritorno del campionato di serie B, tuttavia contraddistinta da numerose problematiche a causa dell'allerta meteo che ha costretto Lega e Prefetture a rinviare quattro match particolarmente attesi e che si disputeranno, probabilmente, a metà marzo. Perugia, Brescia, Bari, Spezia, Cesena, Pro Vercelli, Pescara e Carpi sono rimaste a guardare davanti alla tv, uno svantaggio non di poco conto per l'Avellino che sabato prossimo, al Partenio, affronterà un avversario più fresco dal punto di vista fisico. Quanto a stasera, il risultato più importante è quello del Palermo che, sotto di un gol alla fine del primo tempo e contestato dai 4mila presenti, è risorto nella ripresa segnando quattro reti di pregevole fattura in trenta minuti, trascinato dal capitano Rispoli e dalla grinta di un allenatore, Tedino, che ha difeso a denti stretti la sua panchina dando definitivamente un calcio alla crisi e mettendo nel mirino la seconda posizione non solo grazie al pareggio in extremis dell'Avellino sul campo dell'Empoli, ma anche in virtù del 2-2 tra Cremonese e Frosinone, Sotto accusa mister Longo che, in nome del turnover di metà settimana, ha tenuto inizialmente in panchina Ciano e Ciofani, attaccanti che hanno ribaltato l'iniziale 0-2 una volta entrati in campo sfiorando a più riprese addirittura il tris. Il Venezia resta in zona promozione e batte per 2-0 una Ternana praticamente condannata alla retrocessione e che, per ora, non ha tratto alcun vantaggio dall'avvento in panchina di mister De Canio. Il Cittadella vince la nona gara in campo esterno acuendo la crisi dell'Entella: a segno l'ex biancoverde Daniele Arrighini, nella ripresa due pali in 10 secondi per i biancazzurri e un assedio che non ha prodotto nulla. Il Foggia, infine, si conferma squadra da trasferta e sbanca Novara con la quinta rete in altrettante gare di Kragl, il vero colpo del mercato invernale. Ecco la classifica aggiornata: Empoli 51, Frosinone 50, Palermo 47, Cittadella 45, Bari 43, Venezia 41, Cremonese, Parma 39, Spezia, Perugia, Foggia 37, Carpi 36, Pescara 34, Avellino 33, Brescia, Novara, Salernitana 31, Entella 29, Cesena 28, Pro Vercelli 27, Ascoli 26, Ternana 22.

Gaetano Ferraiuolo