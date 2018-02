Cosmi: l'unico pensiero si chiama Salernitana Il tecnico dell'Ascoli già proiettato alla prossima gara contro i granata

L'Ascoli, che dovrà affrontare sabato prossimo la Salernitana al Del Duca, ha subìto una severa batosta ieri a Palermo, in parte immeritata e per giunta dopo essere passato in vantaggio. Poi il crollo nella seconda parte della gara. I bianconeri hanno incassato il colpo, che il tecnico Cosmi in sala stampa ha giustificato così, ricordando anche il prossimo impegno contro i granata: “A fine primo tempo avevamo una classifica meravigliosa, peccato perché il risultato non è arrivato e ora dovremo resettare tutto, l'unico pensiero si chiama Salernitana – commenta il vulcanico tecnico - La sconfitta di stasera l'accetto, ho visto un grande Ascoli tranne nei 15' che ci sono stati letali. Oggi finisce il ciclo di ferro che ci ha visti affrontare in successione Empoli, Frosinone, Cesena con cui abbiamo vinto e Palermo; questo non significa che le prossime gare che ci aspettano saranno facili, ma ce la possiamo giocare. Dobbiamo toglierci però certe leggerezze e certe incapacità di leggere le situazioni".

Conoscendo il carattere di Cosmi, in settimana cercherà di caricare al massimo la squadra e l'ambiente, consapevole di giocarsi molto contro la formazione di Colantuono. Magari il tecnico bianconero cercherà di approfittare del momento negativo che attraversano i granata, facendo leva sulla cattiveria agonistica che dovrà mettere in campo la propria squadra per tentare di smorzare dal principio qualsiasi iniziativa degli avversari volta al riscatto. Insomma, si prospetta un incontro estremamente interessante, oltre che importante per il futuro di entrambe le compagini.

Intanto, è fissata per oggi pomeriggio la ripresa della preparazione per i bianconeri, che nella tarda mattinata si imbarcheranno sul volo per Fiumicino per poi rientrare ad Ascoli. La seduta di lavoro è in programma appena la squadra raggiungerà il Picchio Village. Da valutare le condizioni di Martinho e Kanoute, sostituiti per problemi fisici nel corso del match di ieri con il Palermo e quelle di Bianchi, uscito malconcio dalla sfida del Barbera.

Maurizio Grillo