Lega B: le statistiche aggiornate, Caputo resta al comando L'attaccante dell'Empoli ancora leader della classifica dei bomber, avanza Categnetti nei passaggi

E' terminato ieri sera il settimo turno di ritorno del campionato di Serie B, con ben quattro gare da recuperare a causa della neve. Anche questa settimana le statistiche aggiornate della Lega B consegnano i calciatori che maggiormente si stanno distinguendo nelle varie squadre. Come accade ogni settimana, alcuni fanno un balzo in avanti nelle speciali classifiche e new entry in altri casi. La Salernitana propone il solo Mattia Sprocati, che dal settimo posto per assist e occasioni create, scivola alla nona posizione. Domina ancora la squadra di Andreazzoli nel reparto avanzato con la presenza di Ciccio Caputo (20 gol) e l'ex granata Alfredo Donnarumma (15 gol) come cannonieri e Miha Zajc, che scavalca con 9 assist il compagno Manuel Pasqual collocato a 8. Deciso balzo in avanti anche per Michele Castagnetti per quantità di passaggi.Tra le squadre più “cattive” per quanto riguarda falli fatti, ammonizioni ed espulsioni: Avellino, Perugia, Pro Vercelli Virtus Entella.

Tra i recordman: Ciccio Caputo (Gol), Camillo Ciano (Assist), Castagnetti (Passaggi), Legati (Disimpegni). Tra i “cattivi”: Di Tacchio (falli fatti), Lopez (ammonizioni) e Da Cruz, Suagher, Konate, Signorini, Bentivoglio e D'Angelo (espulsioni).

GOL

Francesco Caputo (Empoli) 20

Alfredo Donnarumma (Empoli) 15

Samuel Di Carmine (Perugia) 14

Adriano Montalto (Ternana) 14

Cristian Galano (Bari) 13

Daniel Ciofani (Frosinone) 13

Stefano Pettinari (Pescara) 12

Ilija Nestorovski (Palermo) 12

Fabio Mazzeo (Foggia) 11

Camillo Ciano (Frosinone) 11

ASSIST E OCCASIONI CREATE

Camillo Ciano (Frosinone) 15

Miha Zajc (Empoli) 9

Alberto Cerri (Perugia) 9

Manuel Pasqual (Empoli) 8

Fabio Mazzeo (Foggia) 8

Karim Laribi (Cesena) 7

Igor Coronado (Palermo) 7

Matteo Scozzarella (Parma) 7

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Marko Pajac (Perugia) 6

Andres Felipe Tello (Bari) 6

Salvatore Molina (Avellino) 6

Rade Krunic (Empoli) 6

PASSAGGI

Michele Castagnetti (Empoli) 1658

Andrea Paolucci (Ternana) 1612

Manuel Pasqual (Empoli) 1577

Daniele Buzzegoli (Ascoli) 1575

Gaston Brugman (Pescara) 1565

Walter Lopez (Spezia) 1410

Riccardo Gagliolo (Parma) 1378

Antonio Mazzotta (Pescara) 1356

Francesco Renzetti (Cremonese) 1346

Frederic Veseli (Empoli) 1302

DISIMPEGNI

Elia Legati (Pro Vercelli) 152

Gennaro Scognamiglio (Cesena) 151

Michele Pellizzer (V. Entella) 148

Marco Perrotta (Pescara) 144

Michele Canini (Cremonese) 144

Claiton Machado (Cremonese) 143

Sinisa Andelkovic (Venezia) 142

Frederic Veseli ( Empoli) 141

Simone Romagnoli (Empoli) 139

Daniele Gasparetto (Ternana) 137

FALLI FATTI

Francesco Di Tacchio (Avellino) 72

Marco Crimi (V.Entella) 65

Andrea La Mantia (V. Entella) 64

Angelo D'angelo (Avellino) 62

Stefano Pettinari (Pescara) 58

Joseph Minala (Salernitana) 57

Filippo Bandinelli (Perugia) 57

Alessandro Salvi (Cittadella) 53

Mariano Arini (Cremonese) 53

Giuseppe Vives ( Pro Vercelli) 52

AMMONIZIONI

Walter Lopez (Spezia) 11

Massimo Volta (Perugia) 10

Marco Perrotta (Pescara) 10

Simone Pesce (Cremonese) 10

Santiago Colombatto (Perugia) 9

Daniele Gastaldello (Brescia) 9

Daniele Sciaudone (Novara) 9

Giuseppe Vives (Pro Vercelli) 9

Lorenzo Pasciuti (Carpi) 9

Andrea Mantovani (Novara) 9

ESPULSIONI

Alessio Da Cruz (Parma) 2

Emanuele Suagher (Cesena) 2

Dramane Konate (Pro Vercelli) 2

Andrea Signorini (Ternana) 2

Simone Bentivoglio (Venezia) 2

Angelo D'Angelo (Avellino) 2

Michele Pellizzer (V. Entella) 1

Emanuele Padella (Ascoli) 1

Joseph Minala (Salernitana) 1

Bright Addae (Ascoli) 1

Federico Moretti (Avellino) 1

Jacopo Dall'Oglio (Brescia) 1

Emanuele Terranova (Frosinone) 1

Rade Krunic (Empoli) 1

Maurizio Grillo