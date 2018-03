VIDEO | Ascoli-Salernitana: i precedenti Il video dell'U.S. salernitana 1919

Sono 15 i precedenti ufficiali giocati nelle Marche tra Ascoli e Salernitana con un bilancio di 5 vittorie per i padroni di casa, 8 pareggi e 2 successi esterni per i granata. Il primo incontro risale alla stagione 1962/1963 mentre l’ultima sfida risale alla scorsa stagione. Nelle ultime 3 sfide al “Del Duca” è sempre stato pareggio, 1-1 nella I Divisione Lega Pro 2013/14, 2-2 nella B 2015/16 e 0-0 l’anno scorso, sempre in B. Per rivedere una squadra vittoriosa sull’altra ad Ascoli Piceno bisogna tornare al 6 marzo 2010 (4-2 marchigiano in B), mentre l’ultimo successo campano è datato 16 maggio 2009 (2-0, sempre in B). Il bilancio a livello realizzativo è a favore dei marchigiani che hanno realizzato 18 reti mentre i granata ne hanno messe a segno 11.

1962/1963 Serie C Ascoli – Salernitana 2 – 0

1963/1964 Serie C Ascoli – Salernitana 3 – 0

1964/1965 Serie C Ascoli – Salernitana 0 – 0

1965/1966 Serie C Ascoli – Salernitana 0 – 0

1990/1991 Serie B Ascoli – Salernitana 0 – 0

1994/1995 Serie B Ascoli – Salernitana 0 – 2 (aut. Marcato, Strada)

1995/1996 Coppa Italia Ascoli – Salernitana 0 – 0 d.t.s. (3-1 d.c.r.)

2002/2003 Serie B Ascoli – Salernitana 3 – 0

2003/2004 Serie B Ascoli – Salernitana 0 – 0

2004/2005 Serie B Ascoli – Salernitana 3 – 2 (Longo, Mendil)

2008/2009 Serie B Ascoli – Salernitana 0 – 2 (Ganci, Ganci)

2009/2010 Serie B Ascoli – Salernitana 4 – 2 (Dionisi, Kyriazis)

2013/2014 I Divisione Ascoli – Salernitana 1 – 1 (Guazzo)

2015/2016 Serie B Ascoli – Salernitana 2 – 2 (Ikonmidis, Bagadur)

2016/2017 Serie B Ascoli – Salernitana 0 – 0

