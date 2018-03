La scheda di Nasca: quante espulsioni ai granata La scheda del direttore di gara scelto per Ascoli-Salernitana

Sarà Luigi Nasca della sezione di Bari l’arbitro che dirigerà sabato al “Del Duca" la delicata sfida tra Ascoli e Salernitana. L'esperto fischietto pugliese, al nono anno alla Can B, vanta 177 presenze in cadetteria e 6 in massima serie. Il bilancio nel campionato di Serie B è di 75 vittorie interne (42,37%), 63 pareggi (35,59%), 39 vittorie esterne (22,03%), 57 rigori concessi e 66 espulsioni.

Ha diretto in campionato ben sette volte i granata, con il bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e due sconfitte: il primo precedente risale alla stagione 2006/07 con la vittoria per 2-1 sul Giulianova. Poi lo 0-0 col Padova della stagione 2009/10, quella della retrocessione (rigore a favore degli ospiti). Poi nella stagione 2015/16 è stato scelto per le gare Avellino-Salernitana 1-0, Pescara - Salernitana (1-1, espulsione per Schiavi e rigore negato ai granata per evidente fallo su Bovo) e Salernitana - Ascoli (2-0). Nel campionato scorso, invece, è stato molto contestato dopo la partita di Cittadella persa 2-0, complice l'espulsione assai severa per Alessandro Tuia per un fallo a metà campo tutt'altro che pericoloso o intenzionale. L’ultimo precedente risale sempre allo scorso campionato: 1-1 in casa del Benevento, sempre con un rosso ai granata (Odjer nel primo tempo), ed un rigore concesso ai sanniti a due minuti dalla fine.

Con l’Ascoli, invece, Nasca vanta addirittura 16 precedenti: 7 vittorie per i bianconeri, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Simone Gallo