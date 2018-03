Lega B: alcune curiosità sulla 29^ giornata Amarcord Colantuono ad Ascoli

Lega B e Football data hanno evidenziato alcune curiosità riguardanti la 29^ giornata.

Avversari di turno in Pro Vercelli–Perugia i due ex compagni di squadra Grassadonia e Breda, insieme per 3 stagioni nella Salernitana dal 1993 al 1996. Partita speciale anche per il tecnico granata Colantuono che, contro l’Ascoli, affronterà il suo passato: per l’allenatore dei campani 38 presenze in maglia bianconera.

38 Le presenze, da giocatore, per Stefano Colantuono nell’Ascoli che affronterà sabato da avversario al Del Duca sulla panchina della Salernitana. Il coach granata ha vestito la maglia bianconera nel 1989/90 in A (retrocesso) e nel 1990/91 (promosso in A).

3 Prima sfida tecnica fra Gianluca Grassadonia e Roberto Breda, compagni di squadra per 3 stagioni nella Salernitana, dal novembre 1993 al giugno 1996, con il primo anno in C-1 e i seguenti due in B.

13 / 15 Al Liberati di fronte le due squadre cadette che totalizzano il maggior numero di pareggi dopo 28 turni, 13 i rossoverdi (come Venezia e Salernitana), 15 i grigiorossi.

9 Mimmo Di Carlo, originario di Cassino, avversario ostico da tecnico per il Frosinone: nei 9 precedenti si contano 4 successi del coach del Novara, 4 pareggi ed 1 sola affermazione ciociara.

0 Non dovrebbero mancare gol ed emozioni nel posticipo Foggia–Empoli, che vedrà di fronte due delle 4 squadre senza pareggi per 0-0 dopo 28 turni: come rossoneri ed azzurri, anche Novara e Perugia. Le due squadre sono anche le più prolifiche del torneo nei 15’ finali di gioco: 11 reti i pugliesi, 15 i toscani.

M.G.