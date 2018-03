Ascoli-Salernitana: probabile formazione, confermato il 4-3-3 Le possibili scelte di Colantuono alla vigilia della gara con l’Ascoli

Poco più di 24 ore ed al “Del Duca” di Ascoli, la Salernitana si giocherà il 28° turno di Serie B contro la squadra di Serse Cosmi. Entrambe le formazioni non voglio fallire quello che ad oggi rappresenta uno scontro salvezza. I ragazzi di Colantuono in settimana hanno promesso il massimo impegno attraverso un comunicato ufficiale, ma quella che conta è la parola del campo, ed i tre punti sono l’unico risultato utile.

Nel ritiro di Grottammare, Colantuono sta lavorando su quelli che sono i maggiori difetti della sua gestione: troppi gol subiti per leggerezze difensive, e fase di finalizzazione decisamente insufficiente. Il tecnico romano ha riprovato più volte la difesa a quattro vista nella scorsa gara contro il Parma, e quindi con molta probabilità il modulo sarà ancora il 4-3-3. In difesa, avanti a Radunovic, sono diversi i nodi da sciogliere tra oggi e domani, il primo riguarda la posizione di Pucino: l’ex Vicenza non ha demeritano nell’inedito ruolo di terzino sinistro, ma difficilmente Vitale si accomoderà di nuovo in panchina. Possibile dunque che a Casasola sia concesso un turno di riposo. Centrali difensivi, al fianco di Schiavi, si giocano una maglia Mantovani e Tuia, con Monaco bocciato dopo le recenti prestazioni negative. A centrocampo i granata saranno orfani di Ricci (squalificato). Al suo posto è ballottaggio tra Signorelli e Della Rocca, con il primo leggermente favorito. Come mezz’ali arrivano conferme per Minala e Zito. In panchina si rivede Odjer, ma occhio anche alla possibile sorpresa Akpa Akpro. Chiudiamo con l’attacco: anche qui Colantuono potrebbe cambiare per l’ennesima volta. Bocciatura totale per Di Roberto, dovrebbe rientrare, invece, Bocalon. L’ex Alessandria guiderà l’attacco con Sprocati da un lato, ed uno tra Rosina e Palombi dall’altro.

Probabile formazione Salernitana (4-3-3):

P - Radunovic 90%

D - Pucino 90%

D - Schiavi 90%

D - Mantovani 55%

D - Vitale 65%

C - Minala 90%

C - Signorelli 55%

C - Zito 90%

A - Rosina 55%

A - Bocalon 90%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Adamonis, Russo, Tuia, Casasola, Monaco, Popescu, Odjer, Kiyine, Akpa Akpro, Della Rocca, Di Roberto, Palombi.

Ballottaggi:

Mantovani 55% - Tuia 45%

Vitale 65% - Casasola 35%, con quest’ultimo Pucino terzino sinistro

Signorelli 55% - Della Rocca 45%

Rosina 55% - 45% Palombi

Indisponibili: Bernardini, Ricci, Rossi, Orlando.

Simone Gallo