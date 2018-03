Ascoli-Salernitana: statistiche a favore dei granata, ma... Tendenza al ribasso nella gestione tecnica Colantuono

E' in programma domani alle 15 allo stadio Del Duca la sfida dell'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie B tra Ascoli e Salernitana, valevole per la zona play-out. I granata reduci da due sconfitte consecutive sono fermi a quota 31 e devono necessariamente tornare a casa con un risultato positivo se vogliono evitare di precipitare in pieno nella zona calda, soprattutto contro un avversario diretto. La squadra di Cosmi sta alternando risultati positivi a negativi, l'ultimo nella scorsa giornata a Palermo 4-1. La compagine di Colantuono è in caduta libera: solo un punto in casa contro la Pro Vercelli di Grassadonia e quattro sconfitte negli ultimi cinque incontri.

I dati statistici presi in esame dalla Lega B sono abbastanza equilibrati, con le particolari classifiche a favore dell'una o dell'altra squadra. Bianconeri superiori per: tiri (337 vs 33), tiri fuori area (170 vs 156), percentuale cross (49 vs 47), contrasti (515 vs 403), passaggi (11634 vs 10641), passaggi completati (9780 vs 8603) e percentuale passaggi (84 vs 81). La squadra di Colantuono prevalenza per: gol (26 vs 35), assist e occasioni create (18 vs 25), tiri in porta (111 vs 124), tiri dentro area (167 vs 177), corner (114 vs 131), cross fatti (405 vs 486) e cross riusciti (200 vs 227).

Salernitana apparentemente più concreta rispetto agli avversari, ma i dati, vale la pena ricordare, tengono conto delle gestioni tecniche dell'intero torneo per entrambe le squadre. Salernitana in netta tendenza al ribasso con la guida tecnica di Colantuono.

Tra i recordman: Buzzegoli da una parte e Sprocati dall'altra.

Ultimi incontri tra le due squadre

07/10/17 Salernitana-Ascoli 0-0

26/03/17 Salernitana-Ascoli 2-0

25/10/16 Ascoli-Salernitana 0-0

30/04/16 Ascoli-Salernitana 2-2

12/12/15 Salernitana-Ascoli 2-0

Le gare di campionato ultime cinque

ASCOLI

27/02/18 Palermo-Ascoli 4-1

24/02/18 Ascoli-Cesena 2-1

18/02/18 Frosinone-Ascoli 2-0

10/02/18 Ascoli-Empoli 1-2

03/02/18 Novara-Ascoli 1-2

SALERNITANA

26/02/18 Salernitana-Parma 0-1

23/02/18 Spezia-Salernitana 3-0

17/02/18 Salernitana-Pro Vercelli 0-0

10/02/18 Pescara-Salernitana 1-0

03/02/18 Salernitana-Carpi 1-2

Di seguito le principali statistiche della gara:

Gol

Ascoli 26 Salernitana 35

Occasioni create

Ascoli 18 Salernitana 25

Assist

Ascoli 18 Salernitana 25

Reti bianche

Ascoli 13 Salernitana 14

Tiri

Ascoli 337 Salernitana 333

Tiri in porta

Ascoli 111 Salernitana 124

Percentuale tiri in porta

Ascoli 33 Salernitana 37

Tiri fuori area

Ascoli 170 Salernitana 156

Tiri dentro area

Ascoli 167 Salernitana 177

Corner

Ascoli 114 Salernitana 131

Cross fatti

Ascoli 405 Salernitana 486

Percentuale cross

Ascoli 49 Salernitana 47

Cross riusciti

Ascoli 200 Salernitana 227

Contrasti

Ascoli 515 Salernitana 403

Contrasti vinti

Ascoli 515 Salernitana 403

Percentuale contrasti

Ascoli 100 Salernitana 100

Passaggi

Ascoli 11634 Salernitana 10641

Passaggi completati

Ascoli 9780 Salernitana 8603

Percentuale passaggi

Ascoli 84 Salernitana 81

Ammonizioni

Ascoli 59 Salernitana 56

Espulsioni

Ascoli 3 Salernitana 4

GOL

Mattia Sprocati (Salernitana) 8

Riccardo Bocalon (Salernitana) 6

Andrea Favilli (Ascoli) 5

Matteo Ricci (Salernitana) 3

Joseph Minala (Salernitana) 2

Assist e Occasioni create

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Daniele Buzzegoli (Ascoli) 5

Luigi Vitale (Salernitana) 4

Luca Clemenza (Ascoli) 3

Matteo Ricci (Salernitana) 2

AMMONIZIONI

Luigi Vitale (Salernitana) 7

Joseph Minala (Salernitana) 7

Bright Addae (Ascoli) 7

Vasile Mogos (Ascoli) 6

Guillaume Gigliotti (Ascoli) 5

