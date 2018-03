Cosmi: verranno a giocarsela, ma vincere sarà fondamentale L’allenatore dell’Ascoli parla in vista della gara contro la Salernitana

Domani Ascoli e Salernitana si affronteranno in un vero e proprio scontro diretto. Entrambe le squadra hanno bisogno di punti pesanti, e l’allenatore bianconero, Serse Cosmi, ha voluto sottolineare l'importanza di questo match:

«Ogni partita ha un valore sempre maggiore, così come era anche quella di Palermo. Nel primo tempo le cose andarono bene e i 15 minuti del secondo tempo ci ha rovinato. Non voglio entrare in casa di altri ma adesso bisogna entrare dentro questa partita e fare in modo che possa andare nella giusta direzione».

Sui disponibili:

«Martinho non convocato per non rischiarlo, mentre Bianchi ha un problema più importante. Mignanelli giocherà dall’inizio e sta recuperando la condizione tornando nel suo ruolo. Consideriamo anche le condizioni di Mogos e Kanoute, che hanno dei fastidi che valuteremo all’ultimo minuto».

Ancora sul match di Palermo:

«Ho rivisto quei fatali 10 minuti dove abbiamo sbagliato troppo. Abbiamo subito gol in maniera inaccettabile con l’atteggiamento tattico ed emotivo sbagliati subendo il primo gol su palla inattiva della mia gestione. Siamo stati troppo disattenti sui loro giocatori. Non dobbiamo essere né superficiali e né pessimisti, dobbiamo avere maggiore equilibrio e una squadra deve saper limitare i danni e adesso bisogna concentrarsi sulla prossima»

Sull’atteggiamento e sulla formazione:

«Dobbiamo sfruttare il valore aggiunto della nostra tifoseria perché il pubblico merita sempre di essere ripagato e ci sono sempre stati vicini e siamo tutti rimasti sbigottiti dal risultato ma il loro affetto è sempre importante. Bisogna resettare quella serata e ripartire subito e se avessimo avuto una classifica diversa quella partita non l’avremmo persa. Non ho fatto turnover perché non avevo dei dubbi sui cambi e adesso dovrò cambiare la formazione. L’aspetto mentale conta molto e anche i giovani soffrono alcune situazioni».

Sulla Salernitana:

«La Salernitana ha individualità importanti con propensione all’attacco e verranno a giocarsela ma sono convinto che la loro ultima sconfitta non ci fa stare sereni ma il risultato è fondamentale”.

Simone Gallo