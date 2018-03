Ascoli-Salernitana: i convocati di mister Cosmi La lista completa dei calciatori

Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Cosmi al termine della seduta di rifinitura che la squadra ha svolto stamane al Picchio Village: prime convocazioni in serie B per il portiere Novi (Colantonio è in Primavera) e per l'attaccante Danilo Ventola. Avranno rispettivamente i numeri 47 e 39.

Questa la lista completa:

Addae, Agazzi, Baldini, Buzzegoli, Carpani, Castellano, Cherubin, Clemenza, De Santis, Diop, D'Urso, Ganz, Gigliotti, Kanoute, Lanni, Lores Varela, Mignanelli, Mogos, Monachello, Novi (n. 47), Padella, Pinto, Ventola (n. 39).

Indisponibili: Bianchi, Martinho, Mengoni, Rosseti, Venditti.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Bianchi, Kanoute.

Redazione Sport