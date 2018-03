Salernitana-Avellino, si valuta la giornata granata La prevendita partirà lunedì

Dopo la trasferta di Ascoli, la Salernitana sarà impegnata nel prossimo turno nell'atteso derby contro l'Avellino. Non ci sarà la "giornata granata", almeno sarebbe questa l'intenzione della società. Si sta valutando proprio in queste ore. La prevendita partirà regolarmente lunedì e la squadra di Colantuono potrà contare probabilmente per il difficile derby, anche perchè giunge in un momento particolarmente delicato, dell'apporto degli abbonati.

Sarebbe un'importante occasione per ritrovare l'unità tra pubblico e calciatori, fondamentale probabilmente per la conquista dei tre punti. Entrambe le formazioni, infatti, tengono particolarmente a vincere la sfida, in particolare i tifosi irpini, che vorrebbero vendicare la bruciante sconfitta della gara di andata.

Maurizio Grillo