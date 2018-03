Colantuono-Cosmi: i vari precedenti Colantuono in vantaggio

Di seguito i vari precedenti tra Colantuono e Cosmi e le rispettive squadre.

I PRECEDENTI COSMI – COLANTUONO

Colantuono in vantaggio

I precedenti ufficiali tra gli attuali tecnici delle due squadre sono 6 con bilancio di 1 vittoria per Cosmi, 2 pareggi e 3 successi per Colantuono.

2004/05 serie B Genoa Perugia 0-1 (da Cosmi) 2-2 (da Colantuono)

2005/06 coppa Italia Udinese Atalanta 3-1 0-1

2011/12 serie A Lecce Atalanta ---- 0-0

2012/13 serie A Lecce Atalanta ---- 1-2

I PRECEDENTI COSMI – SALERNITANA

Contro i campani una delle due massime vittorie in carriera tecnica

Serse Cosmi affronta per l’ottava volta in partite ufficiali - da allenatore – la Salernitana: nei 7 precedenti il bilancio è di 3 successi per l’attuale tecnico dell’Ascoli, 1 pareggio e 3 vittorie dei campani. Cosmi ha ottenuto una delle sue due massime vittorie in carriera tecnica proprio contro la Salernitana, quando allenava il Genoa: fu 5-0 a Marassi, in serie B, in data 25 settembre 2004.

2000/01 coppa Italia Perugia Salernitana 2-1 (da Cosmi) 0-1 (a Salerno)

2004/05 serie B Genoa Salernitana 5-0 0-4

2015/16 serie B Trapani Salernitana 1-1 1-0

2016/17 serie B Trapani Salernitana --- 0-2

I PRECEDENTI COLANTUONO – ASCOLI

Colantuono in netto vantaggio contro la sua ex squadra

Tredicesimo confronto ufficiale tra Stefano Colantuono e l’Ascoli e finora lo score è di 7 vittorie dell’attuale tecnico della Salernitana, 3 pareggi e 2 affermazioni marchigiane. Al “Del Duca” le squadre di Colantuono hanno sempre segnato, per un totale di 9 reti realizzate in 6 sfide. Colantuono è un ex della partita, avendo militato, da calciatore, tra le fila della società marchigiana dal 1989/90 al 1990/91. In queste due stagioni l’Ascoli disputò prima il campionato di serie A e poi quello di B subendo, dunque, la retrocessione nel primo anno e tornando nel giro di dodici mesi in massima divisione: per il coach biancorosso 38 presenze senza reti. In verità anche nel 1991/92 Colantuono fu giocatore dell’Ascoli e, non trovando il modo di svincolarsi dal contratto, in quell’annata giocò a Calcio a 5 vincendo, per altro, lo scudetto con la BNL Roma.

2003/04 serie B Catania Ascoli 1-1 (da Colantuono) 1-3 (ad Ascoli)

2004/05 serie B Perugia Ascoli 2-0 1-0

2006/07 serie A Atalanta Ascoli 3-1 3-1

2009/10 serie B Torino Ascoli 1-0 2-1

2010/11 serie A Atalanta Ascoli 2-1 1-1

2016/17 serie B Bari Ascoli 0-1 1-1

Maurizio Grillo