Ascoli-Salernitana: le probabili formazioni, diversi i dubbi Le possibili scelte dei due tecnici in vista della gara di oggi

A partire dalle ore 15:00, allo stadio “Del Duca” di Ascoli, la Salernitana si giocherà il 29° turno di Serie B contro la squadra di Serse Cosmi. I granata hanno lavorato nel ritiro di Grottammare per preparare al meglio questo scontro diretto, ma anche i bianconeri mirano all’intera posta in palio, come dichiarato ieri dallo stesso Cosmi. Passiamo ora alle scelte di formazione:

Le scelte di Colantuono

Per la Salernitana Colantuono confermerà il 4-3-3, modulo che nei primi 35 minuti contro il Parma aveva garantito una discreta trama di gioco. Non mancheranno, però, i soliti avvicendamenti: in porta Radunovic è sempre il titolare; avanti a lui in difesa Monaco non sta convincendo, e sarà sostituito da uno tra Mantovani e Tuia (ballottaggio serrato), in coppia con Schiavi. Per quanto riguarda i due terzini c’è il dubbio relativo alla posizione di Pucino: dovesse tornare a destra, Vitale risulterebbe il titolare a sinistra, altrimenti sarà ancora Casasola a completare il reparto. A centrocampo mancherà Ricci squalificato. La regia sarà affidata a Signorelli, con Della Rocca più defilato nelle scelte. Ai lati del venezuelano agiranno Minala e Zito. Anche in attacco Colantuono cambierà ancora interpreti: Di Roberto ha deluso per l’ennesima volta, al suo posto torna titolare Bocalon. L’ex Alessandria guiderà l’attacco con Sprocati da un lato, ed uno tra Rosina e Palombi dall’altro.

Le scelte di Cosmi

Per i padroni di casa Cosmi non potrà contare sugli infortunati Favilli, Rosseti, Mengoni, Bianchi e Martinho. Probabile, quindi, la conferma del 3-5-2 con Lanni in porta ed il terzetto di difensori centrali formato da De Santis-Padella-Gigliotti. Sugli esterni Mogos è in vantaggio su Baldini (non al meglio della condizione) con Mignanelli sul versante opposto. A centrocampo, capitan Buzzegoli sarà in cabina di regia, coadiuvato da Carpani e Kanoute (anche lui non al meglio, in caso di forfait spazio ad uno tra Addae e D'Urso). In avanti conferma per Clemenza, a cui Cosmi ha riservato parole al miele, in coppia con Monachello.

Probabile formazione Salernitana (4-3-3):

P - Radunovic 90%

D - Pucino 90%

D - Schiavi 90%

D - Mantovani 55%

D - Vitale 65%

C - Minala 90%

C - Signorelli 65%

C - Zito 90%

A - Rosina 55%

A - Bocalon 90%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Adamonis, Russo, Tuia, Casasola, Monaco, Popescu, Odjer, Kiyine, Akpa Akpro, Della Rocca, Di Roberto, Palombi.

Ballottaggi:

Mantovani 55% - Tuia 45%

Vitale 65% - Casasola 35%, con quest’ultimo Pucino terzino sinistro

Signorelli 65% - Della Rocca 45%

Rosina 55% - 45% Palombi

Indisponibili: Bernardini, Ricci, Rossi, Orlando.

ASCOLI (3-5-2): Lanni; De Santis, Padella, Gigliotti; Mogos, Kanoute, Buzzegoli, Carpani, Mignanelli; Clemenza, Monachello. A disp.: Agazzi, Novi, Diop, Cherubin, Pinto, Addae, Castellano, D'Urso, Baldini, Ventola, Lores Varela, Ganz.

Simone Gallo