Colantuono male per ora, ma a marzo... Periodo d'oro per il tecnico della Salernitana

Alcune curiosità riguardanti il match preview di Ascoli-Salernitana.

Cosmi ad un passo dai 200 successi in campionati professionistici

Sabato 25 febbraio scorso contro il Cesena – 2-1 in casa - Serse Cosmi ha centrato il successo numero 199 della sua carriera tecnica, in campionati professionistici, sommandone finora 63 in serie A, 85 in B e 51 in Lega Pro, la cui prima è stata ArezzoRimini 1-0 in serie C-2, 6 ottobre 1996.

Un solo rigore contro l’Ascoli 2017/18

Ascoli una delle 5 squadre di B 2017/18 con meno rigori subiti dopo 28 gare: 1, come Venezia, Carpi, Pescara e Brescia.

Le sconfitte bianconere

L’Ascoli è la formazione cadetta 2017/18 che ha subito il maggior numero di sconfitte dopo 28 giornate: 14.

300 nel professionismo per Bianchi

Tommaso Bianchi taglia il traguardo delle 300 gare da professionista, sommando finora 283 gettoni in serie B, 11 in coppa Italia e 5 in altri tornei post-season con le maglie di Piacenza, Sassuolo, Modena, Ascoli. Esordio assoluto il 18 marzo 2006, serie B, Ternana-Piacenza 2-1.

Un compleanno per parte, oggi al “Del Duca”

Un compleanno per parte oggi al “Del Duca”: nell’Ascoli festeggia 24 anni Gaetano Monachello, nato il 3 marzo 1994 ad Agrigento. Nella Salernitana Riccardo Bocalon, 29 anni, essendo nato il 3 marzo 1989 a Venezia.

Granata fragilissimi nei 15’ finali di gara, a ruota l’Ascoli

La Salernitana è la formazione cadetta 2017/18 che subisce il maggior numero di gol dal 76’ al 90’ di gioco, inclusi recuperi, ossia nei 15’ finali di partita: 14 le reti al passivo per i granata. Subito dopo arriva l’Ascoli, con 13 reti subite nel periodo succitato, le stesse di Pescara, Ternana ed Avellino.

Salernitana senza successi da 6 turni ed a secco da 405’

Salernitana senza successi da 6 turni (2 pareggi e 4 sconfitte, il bilancio, con ultima affermazione il 3-2 casalingo sul Venezia del 20 gennaio scorso) e senza gol da 405’, con ultima rete granata firmata Sprocati al 45’ di Salernitana-Carpi 1-2 del 3 febbraio scorso, poi si conta la ripresa di quel match e le intere a Pescara (0-1), in casa contro la Pro Vercelli (0-0), a La Spezia (0-3) ed in casa contro il Parma (0-1).

Salernitana-record per “rossi” a favore

La Salernitana è la compagine della Lega B 2017/18 che vanta il maggior numero di espulsioni a favore: 6, dopo 28 turni di campionato.

La panchina anemica granata

La Salernitana, assieme al Bari, è una delle due squadre cadette 2017/18 che segna con meno giocatori panchinari: appena 1 rete con subentranti per campani e pugliesi, dopo 28 turni.

Colantuono peggio di Bollini, ma ora arriva marzo.....

Stefano Colantuono sta facendo peggio di Alberto Bollini: per lui media punti di 0,80 a partita in 10 giornate (8 punti) contro i 23 punti messi insieme dall’ex coach granata in 18 giornate, media di 1,28 punti/partita. Colantuono per fortuna entra nel mese di marzo, da sempre il suo d’oro per rendimento, con 1,66 punti/partita grazie ad un bilancio composto da 26 vittorie, 17 pareggi e 14 sconfitte in 66 partite giocate.

Lega B 2017/18 – la classifica del girone di ritorno

Dopo 7 turni del girone di ritorno, la classifica della fase discendente del campionato è la seguente: Empoli 17 punti; Foggia 15; Venezia 14; Cittadella, Frosinone, Perugia 13; Bari, Brescia 10; Avellino, Pro Vercelli, Spezia 9; Carpi, Palermo, Parma, Pescara 8; Cremonese, Novara 7; Ascoli 6; Cesena, Salernitana, Virtus Entella 5; Ternana 2. Una gara in meno: Bari, Brescia, Carpi, Cesena, Perugia, Pescara, Pro Vercelli, Spezia

Maurizio Grillo