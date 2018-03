LIVE | Ascoli-Salernitana: 0-3, doppietta di Bocalon Segui la cronaca live della gara tra Ascoli e Salernitana su granatissimi.ottopagine.it

25': arriva anche la doppietta di Bocalon al termine di una bella azione manovrata conclusa in rete dall'attaccante veneziano.

GOOOOOOOOL!!! DOPPIETTA DI BOCALON!!!

20': la Salernitana raddoppia sugli sviluppi di un calzio piazzato battutto da Kiyine che trova libero in area Casasola, il quale apre il piatto e batte Agazzi.

GOOOOOOOL!!! RADDOPPIO DI CASASOLA!!!

17': noie muscolari per Pucino, Popescu entra al suo posto.

15': secondo cambio per l'Ascoli, entra D'Urso al posto di Baldini.

12': occasione per la Salernitana sull'errore in uscita di Agazzi con la palla che arriva a Tuia, ma il difensore non approfitta della situazione.

9': Ascoli vicino al pareggio con il colpo di testa di Ganz che manca la porta di un'inerzia.

7': terzo giallo per la Salernitana, ammonito anche Casasola.

3'. Sprocati vicino al raddoppio ma l'ex pro Vercelli ritarda la conclusione e non inquadra in bersaglio.

1': nessun nuovo cambio nelle due formazioni.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

Dopo 45 minuti la Salernitana conduce sul campo dell'Ascoli. Un vantaggio meritato per quanto visto in campo, con il gol di Bocalon alla mezz'ora che sblocca la gara. L'ex Alessandria ha anche l'occasione per la potenziale doppietta, ma cicca clamorosamente il controllo. Ora nella ripresa la squadra di Cosmi proverà a riversarsi in attacco a caccia del pari.

FINITO IL PRIMO TEMPO

47': altro giallo, esibito questa volta a Kiyine.

Tre minuti di recupero.

43': primo giallo della gara per Signorelli.

42': Bocalon manca clamorosamente l'aggancio in area su una grande imbeccata di Sprocati che taglia la difesa.

39': fallo su Radunovic in uscita, la Salernitana libera così la propria area.

37': punizione sulla fascia conquistata da Clemenza.

34': continua il forcing dei granata che assediano l'area di rigore avversaria.

31': Cosmi corre subito ai ripari ed inserisce Ganz per Kanoute.

30': l'ex Alessandria torna al gol con una bella deviazione a volo sul cross di Kiyine che si insacca sul secondo palo.

GOOOOOOOL!!! BOCALON!!!

28': la conclusione di Di Roberto viene deviata dalal difesa e per poco non beffa Agazzi.

27': ottimo fallo al limite dell'area conquistato da Minala.

23': la Salernitana ha difficoltà a crossare con la difesa bianconera semrpe pronta a respingere.

20': Addae resta a terra dopo uno scontro aereo con Kiyine.

18': il campo è stato reso molto scivoloso dalla pioggia.

16': granata ancora pericolosi. ma gli attaccanti non nriescono a sfruttare la situazione di superiorità.

14': primo tiro nello specchio per i granata che appartiene a Kiyine, ma la conclusione è troppo centrale.

12': meglio i padroni di casa in questo avvio, solo loro ad avere il pallino del gioco.

8': ottima occasione per i granata ma Di Roberto sbaglia il passaggio per Bocalon libero sul secondo palo.

7': altro tiro verso la porta ad opera di Clemenza, ma la sfera termina alta.

5': Ascoli pericoloso con un'azione insistita che porta Kanoute al tiro, fermato da Signorelli in angolo.

2': Casasola chiude bene Mignanelli e fa ripartire i suoi.

Ore 15:02 GARA INIZIATA

Ore 14:59 le due squadre scendono in campo.

Manca poco ed Ascoli e Salernitana si troveranno una di fronte all’altra per contendersi il 29° turno della Serie B 2017/2018. I granata sono chiamati a mettere fine a questa profonda crisi di risultati e per farlo Colantuono si affida di nuovo al 4-3-3. In difesa c’è il ritorno di Tuia al posto di Monaco, con Pucino confermato nel ruolo di terzino sinistro. A centrocampo Signorelli prende il posto di Ricci squalificato, con Minala e Kiyine ai suoi lati. In avanti sarà Bocalon a guidare l’attacco con Di Roberto e Sprocati esterni offensivi.

Nei padroni di casa Cosmi deve far fronte ad una forte emergenza indisponibili: nel suo 3-5-2 il pacchetto arretrato avanti ad Agazzi è formato da De Santis-Padella-Gigliotti. Sugli esterni agiranno Baldini e Mignanelli. A capitan Buzzegoli è affidata la regia, con Addae e Kanoute ai lati. In avanti confermata la coppia Clemenza-Monachello.

Il tabellino:

ASCOLI (3-5-2): Agazzi; De Santis, Padella, Gigliotti; Baldini (15'st D'Urso), Kanoute (31'pt Ganz), Buzzegoli, Addae, Mignanelli; Clemenza, Monachello. A disp.: Novi, Diop, Cherubin, Pinto, Carpani, Castellano, Mogos, Ventola, Lores Varela. All.: Cosmi

SALERNITANA (4-3-3): Radunovic; Casasola, Tuia, Schiavi, Pucino (17'st Popescu); Minala, Signorelli, Kiyine; Di Roberto, Bocalon, Sprocati. A disp.: Adamonis, Asmah, Monaco, Vitale, Mantovani, Zito, Della Rocca, Akpa Akpro, Odjer, Rosina, Palombi. All.: Colantuono

Arbitro: Nasca di Bari.

Ammoniti: Signorelli (S), Kiyine (S), Casasola (S).

Reti: 30'pt e 25'st Bocalon (S), 20'st Casasola (S).

Simone Gallo