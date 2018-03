Ascoli contestato, Salernitana ancora in silenzio stampa Bocche cucite in casa granata, il mister nel prepartita:"Buona prova col Parma"

Non è bastata una bella vittoria in trasferta per interrompere il silenzio stampa imposto dalla proprietà ai propri tesserati. Evidentemente la volontà era quella di non dare l'impressione di presentarsi ai microfoni dei giornalisti soltanto in concomitanza con risultati positivi. Una scelta, comunque, che come sempre penalizza non solo gli organi di informazione che macinano chilometri per seguire la Salernitana, ma anche e soprattutto per quei tifosi che vorrebbero ascoltare i pareri di allenatore e calciatori per godersi anche questo momento finalmente positivo dopo tante settimane di malumori. Solo Colantuono, ed esclusivamente a Sky e nel prepartita, ha rilasciato alcune dichiarazioni senza rispondere alla domanda sulle possibili dimissioni post Parma e definendo "buona" la prestazione offerta lunedì scorso, quando invece i granata sono stati inguardabili dal primo al novantesimo. Facile prevedere che il silenzio stampa sarà interrotto alla vigilia del derby in programma la settimana prossima, quando il mister potrebbe presentare il big match dell'11 marzo attraverso le pagine del sito ufficiale. Ad Ascoll, intanto, è contestazione. Cosmi potrebbe essere esonerato dopo aver perso la quarta partita su cinque, i tifosi sono all'esterno dello stadio e stanno puntando il dito contro la società e i calciatori. A questo punto i bianconeri rischiano seriamente di retrocedere senza passare per i play out.

Redazione Sport