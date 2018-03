Colantuono: "Le prestazioni ci sono sempre state, ok Bocalon" Il mister: "Gara importantissima contro l'Avellino"

Esclusivamente ai microfoni di Sky, il tecnico della Salernitana Stefano Colantuno ha analizzato la partita giocata questo pomeriggio allo stadio "Del Duca" di Ascoli palesando una certa soddisfazione non solo per il grande risultato, ma anche e soprattutto per l'atteggiamento avuto dalla squadra anche sul risultato di 0-3: "E' ancora presto per capire se questa vittoria può rappresentare una svolta, è quello che mi auguro perchè ho sempre sostenuto che bastava un episodio favorevole o un successo per sbloccarsi dal punto di vista psicologico e mettere da parte le tensioni delle gare precedenti. La partita è stata interpretata bene, ma non è la prima volta che la Salernitana disputa delle buone gare: la differenza oggi l’ha fatta il cinismo avuto nelle occasioni che si sono presentate, purtroppo in altre circostanze non siamo stati precisi sotto porta e l'abbiamo pagato a caro prezzo. In modo particolare mi è piaciuto l'atteggiamento sullo 0-3, abbiamo avuto anche l'occasione per siglare la quarta rete. Per quanto riguarda professionalità e impegno non posso dire nulla ad un gruppo hce si è sempre allenato bene. Svolta? Domenica avremo una gara importantissima nel derby contro l’Avellino e potremo capire qualcosa in più. Bocalon? Era una questione di testa, le occasioni le ha sempre avute, ma purtroppo, al pari di Palombi, è mancata la precisione".

Gaetano Ferraiuolo