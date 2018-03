Bocalon: "Siamo tutti con Colantuono" L'attaccante: "Anche col Parma avevamo giocato bene".Su Mourinho...

Nessuna intervista rilasciata ai giornalisti locali nè ad OttoChannel che è tv esclusivista e che ha investito per assicurarsi i diritti e fornire un servizio importante ai tifosi della Salernitana. L'area comunicazione del club granata, però, ha permesso ai calciatori di parlare ai microfoni di Sky e stavolta è toccato a Riccardo Bocalon, autore della terza doppietta stagionale e pronto a festeggiare nel migliore dei modi un compleanno indimenticabile dopo alcune settimane difficili e tante performance da 4 in pagella: "Da un po' di tempo a questa parte non riuscivamo a raccogliere quanto seminato, ci mancava un successo per sbloccarci sotto tutti i punti di vista e per migliorare la situazione di classifica. La vittoria di oggi rappresenta per noi una bella boccata d’ossigeno. Nello spogliatoio c'era aria di festa, i miei compagni per regalo hanno deciso di prendermi a schiaffi, ma ho subito volentieri, anzi spero di prenderli anche la settimana prossima. Scherzi a parte, era importante ripartire con il piede giusto dopo la sconfitta contro il Parma; in questi ultimi giorni ci siamo estraniati dalle voci, la squadra è con il mister: se non avessimo avuto stima nei confronti dell'allenatore, l'approccio sarebbe stato completamente diverso e invece sin dai primi minuti siamo scesi in campo esclusivamente pensando alla vittoria. 4-3-3? Anche con il Parma avevamo fatto bene, la duttilità tattica deve essere una nostra caratteristica. La mia doppietta? Per un attaccante ci sono momenti in cui non segni, altri in cui ti sbatte addosso e fai gol. Quello che conta è che la squadra raggiunga gli obiettivi, non chi segna". In chiusura un pensiero su Mourinho: “Era un allenatore impressionante, ricordava i nomi di tutti, anche dei giocatori della Primavera. Nel derby tiferò per l'Inter".

