Din Don, si è svegliato Bocalon: terza doppietta stagionale L'attaccante festeggia nel migliore dei modi il suo compleanno e ringrazia...Mourinho

Din Don, ha segnato Bocalon. A distanza di tanto tempo, la torcida granata può intonare nuovamente quel simpatico ritornello che accolse l'arrivo dell'attaccante in estate e che si sperava di cantare più spesso durante l'arco di un campionato sin qui al di sotto delle aspettative per l'ex centravanti dell'Alessandria. A secco da quasi mille minuti e mai a bersaglio durante la gestione Colantuono, Riccardo Bocalon è riuscito finalmente a sbloccarsi soprattutto dal punto di vista psicologico spaziando su tutto il fronte offensivo, conquistando una serie di pericolose punizioni e combattendo come raramente si era visto nelle sfide precedenti. Quando Agazzi ha respinto fortuitamente una conclusione da distanza ravvicinata sembrava quasi profilarsi l'ennesimo pomeriggio stregato, ma trenta secondi dopo Bocalon si è fatto trovare pronto su cross di Kiyine ed ha segnato un bel gol a volo esplodendo di gioia sotto quella curva che, lunedì scorso, lo aveva sonoramente fischiato sancendo forse il punto più basso della sua esperienza con la maglia granata. Da quel momento in poi l'attaccante granata ha profuso un impegno ancora maggiore, sfiorando il raddoppio e iniziando la ripresa con un assist delizioso per Sprocati, poco freddo al momento della battuta a rete. Da una punizione guadagnata con esperienza e mestiere a metà campo è nato lo 0-2, è stato lui stesso a calare il tris facendosi trovare al posto giusto e al momento giusto sul traversone di Minala. All'80', ben servito da Di Roberto, Bocalon avrebbe addirittura potuto segnare la prima tripletta in carriera in serie B, ma è arrivato stanco alla conclusione permettendo ad Agazzi di salvare in extremis. A fine gara gli "schiaffi" simpatici dei compagni di squadra, i complimenti in diretta tv dell'allenatore e il messaggio di auguri della moglie, che riabbraccerà stasera per festeggiare al meglio il suo compleanno. Con quella di oggi è la terza doppietta stagionale, prima in trasferta dopo quelle casalinghe con Ternana ed Empoli: raggiunto Sprocati a quota 8, un dato che si spera possa crescere sensibilmente nelle prossime settimane. Perchè a questa Salernitana servono come il pane i gol del proprio centravanti per salvarsi...

Gaetano Ferraiuolo