Altri campi: tante gare rinviate, il Cesena vince a La Spezia Risorge la Ternana, Zeman rischia l'esonero

Così come accaduto martedì scorso, anche questo turno di campionato è stato contraddistinto da una serie di partite rinviate a causa della neve. Non si sono giocate, infatti, Brescia-Entella, Parma-Palermo e Pro Vercelli-Perugia, mentre scenderanno in campo nelle prossime 48 ore Avellino, Bari, Foggia ed Empoli. Guardare la classifica in questo momento è poco indicativo, del resto ci sono squadre che dovranno recuperare addirittura due partite e che hanno sei punti a disposizione per sovvertire l'attuale situazione e rilanciarsi per i rispettivi obiettivi. Di fatto, però, la Salernitana ha conquistato una vittoria fondamentale, allontanandosi sensibilmente dalla zona rossa e riavvicinandosi- ma lo diciamo sotto voce e soltanto a termine statistico- all'ottavo posto utile per disputare gli spareggi play off. Il colpo di giornata, però, è quello del Cesena, capace di porre fine alla lunga striscia di risultati positivi interni dello Spezia grazie ai gol di Kupisz e Jallow, con la rete di Marilungo che non è bastata per raddrizzare una partita iniziata male e finita comunque tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico del Picco. Risorge la Ternana, alla prima vittoria della gestione De Canio: Montalto la sblocca subito, Defendi la chiude virtualmente al 40', nella ripresa l'ex Tesser schiera una squadra d'assalto e la riapre con Cavion sfiorando il pareggio soltanto nei minuti di recupero e con azioni piuttosto confusionarie. 1-0 del Frosinone sul Novara: decide il salernitano Citro, per Di Carlo appena 4 punti in 4 gare, terza sconfitta consecutiva e nessun progresso sul piano delle prestazioni. Perde ancora il Pescara, sconfitto per 2-0 tra le polemiche da un super Cittadella. Ecco la classifica aggiornata e assolutamente parziale: Frosinone 53, Empoli 51, Cittadella 48, Palermo 47, Bari 44, Venezia 43, Parma 41, Spezia, Cremonese 39, Carpi, Foggia, Perugia 37, Pescara 36, Salernitana, Avellino 34, Brescia 33, Novara, Cesena 31, Entella 29, Pro Vercelli 27, Ascoli 26, Ternana 25.

Empoli, Palermo, Venezia, Parma, Spezia, Foggia, Pescara, Avellino, Cesena, Entella una partita in meno

Perugia, Brescia, Carpi, Pro Vercelli due partite in meno

Gaetano Ferraiuolo