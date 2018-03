Salernitana, positiva inversione di tendenza Nasca, ma che combini sul gol dell'Ascoli?

Finalmente la Salernitana torna alla vittoria, questa volta nello scontro diretto valevole per la salvezza in trasferta contro l'Ascoli. Paradossalmente, rispetto alle ultime gare, che avevano evidenziato anche una superiorità territoriale da parte della formazione di Colantuono alquanto sterile però, stavolta i granata si sono mostrati molto più concreti rispetto agli avversari. Un'inversione di tendenza che lascia ben sperare per il futuro. E' vero anche che la compagine di Cosmi è parsa abbastanza “scarica” e sotto il profilo fisico e mentale ha lasciato molto a desiderare, a detta dello stesso tecnico. Il successo ottenuto al Del Duca, quindi, non deve esaltare più di tanto l'ambiente, soprattutto in vista di una gara fondamentale per il cammino dei granata, come quella in programma domenica prossima contro l'Avellino, ma di certo dà forza e morale. Le statistiche prese in esame dalla Lega B, nonostante il risultato parli nettamente a favore degli ospiti, sono abbastanza equilibrate.

Nasca e quel dubbio sul gol convalidato

A proposito di risultato: vale la pena ricordare che l'arbitro Nasca, buona la sua direzione in generale, ha commesso un grave errore in occasione del gol della bandiera dei padroni di casa giunto proprio allo scadere, ingannando addetti ai lavori e (tele)spettatori: avrebbe dovuto indicare il centrocampo e non l'ha fatto, sancendo solo il triplice fischio finale, lasciando molti dubbi sulla validità della rete. Anche perchè qualcuno addirittura avrebbe parlato di gol annullato per fuorigioco (inesistente come hanno dimostrato poi le immagini). Su molte testate giornalistiche anche nazionali il risultato finale sanciva ancora lo 0-3.

Salernitana molto più concreta

Tornando alle statistiche, come dicevamo, superiorità della Salernitana solo per tiri (12 vs 14). Ascoli in prevalenza per: passaggi (489 vs 438), passaggi completati (394 vs 340) e percentuale possesso palla (54 vs 46). Alla fine come in passato abbiamo evidenziato come bastasse poco alle squadre avversarie della Salernitana per avere la meglio: una maggiore concretezza nel reparto avanzato, rispetto al volume di gioco creato, questa volta va constatata una soddisfacente inversione di tendenza. Tra i recordman della partita: Addae per la squadra di casa e Kiyine per gli ospiti.

Di seguito le principali statistiche della gara:

Corner

Ascoli 6 Salernitana 6

Passaggi

Ascoli 489 Salernitana 438

Passaggi completati

Ascoli 394 Salernitana 340

Tiri

Ascoli 12 Salernitana 14

Tiri dentro area

Ascoli 7 Salernitana 7

Falli fatti

Ascoli 15 Salernitana 13

Falli subiti

Ascoli 13 Salernitana 15

Percentuale possesso palla

Ascoli 54 Salernitana 46

Gol

Ascoli 1 Salernitana 3

Ammonizioni

Ascoli 1 Salernitana 3

TIRI

Riccardo Bocalon (Salernitana) 6

Sofian Kiyine (Salernitana) 5

Gaetano Monachello (Ascoli) 3

Simone Ganz (Ascoli) 3

Bright Addae (Ascoli) 2

PASSAGGI COMPLETATI

Daniele Buzzegoli (Ascoli) 56

Guillaume Gigliotti (Ascoli) 47

Bright Addae (Ascoli) 44

Tiago Casasola (Salernitana) 43

Ivan Francesco De Santis (Ascoli) 42

DUELLI

Sofian Kiyine (Salernitana) 4

Joseph Minala (Salernitana) 4

Bright Addae (Ascoli) 4

Raffaele Schiavi (Salernitana) 3

Gaetano Monachello (Ascoli) 3

Maurizio Grillo