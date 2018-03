Tragedia nel mondo del calcio: è morto Davide Astori Il capitano della Fiorentina trovato in albergo senza vita

Una bruttissima notizia ha scolvolto questa mattina tutto il mondo del calcio e in particolare i tifosi della Fiorentina. Come riportato anche sul sito ufficiale della società viola, è prematuramente e tragicamente scomparso il capitano Davide Astori, uno dei difensori più forti del campionato italiano destinato a diventare leader della difesa della Nazionale del futuro. Trovato in albergo senza vita, Astori sarebbe stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio, ma la dirigenza toscana e l'intera famiglia hanno chiesto massimo riserbo affinché non si diffondano notizie infondate. Sul web la notizia è diventata virale e tantissimi tifosi hanno manifestato affetto e solidarietà al popolo viola, a mister Pioli e a tutti i calciatori, decisamente sotto shock per un evento incredibile, assurdo, che lascia senza parole ancor più perchè stiamo parlando di un professionista esemplare, sempre seguito con cura e scrupolo dai medici della sua squadra e che fino a ieri mattina si è allenato senza problemi palesando un'ottima condizione psicofisica. Quasi sei anni dopo la tragedia di Morosini, dunque, il mondo del calcio vive un'altra giornata di tristezza assoluta: naturalmente è stata rinviata a data da destinarsi la partita tra Udinese e Fiorentina originariamente in programma per questo pomeriggio alle ore 15, su tutti gli altri campi sarà osservato un minuto di raccoglimento, ma poco fa circolava una voce che parlava di un rinvio di tutte le gare odierne in segno di lutto. Ipotesi, al momento, difficilmente praticabile. Anche la redazione di Granatissimi.Ottopagine si stringe al fianco della famiglia Astori in un momento di sgomento in cui tutti ci sentiamo più tristi e quasi "stupidi" a parlare di derby, tattica e prevendita.

Gaetano Ferraiuolo