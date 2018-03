Dramma Astori, Pucino: "Che ingiustizia, non ci credo!" Le lacrime dell'ex ds Salerno: "Era la perfezione". Sul web tanti messaggi dei tifosi granata

La notizia della morte di Davide Astori fa passare in secondo piano tutto ciò che riguarda la stretta attualità. Il mondo del calcio si stringe intorno alla Fiorentina, alla sua tifoseria e ai familiari della vittima ricordandolo come un professionista esemplare, leale, sempre pronto a dare tutto per i compagni dentro e fuori il rettangolo di gioco. Sono innumerevoli i tifosi della Salernitana che hanno postato un messaggio sulla pagina facebook ufficiale della Fiorentina manifestando solidarietà al popolo viola in un momento drammatico e che riporta alla mente altre tragedie che hanno sconvolto questo sport. "Non siamo davvero nulla, riposa in pace Davide Astori" e "Non può morire un ragazzo di 31 anni che fino a ieri mattina si allenava senza problemi" due dei messaggi maggiormente gettonati, mentre su Instragram ha espresso il suo dolore anche il difensore della Salernitana Raffaele Pucino: "Ancora non ci credo, che ingiustizia. Riposa in pace". Tanti calciatori stanno utilizzando i social per manifestare cordoglio, dolore e vicinanza, mentre la redazione di Tuttomercatoweb ha contattato l'ex direttore sportivo granata Nicola Salerno che lo scoprì ai tempi del Cagliari. In lacrime, l'esperto dirigente lo ha definito come il "ragazzo perfetto, che tutti avrebbero voluto allenare e conoscere", un pensiero di profonda sensibilità da parte di un uomo che, al pari di tutti quanti noi, questa mattina sta soffrendo per una notizia bruttissima. Condivisa da tutti, naturalmente, la scelta di rinviare le gare in programma quest'oggi: davanti ai veri drammi della vita è giusto chiudersi nel silenzio e che, per un po', il pallone smetta di rotolare...

Gaetano Ferraiuolo