Giovanissimi, Longo: questa squadra ha gli attributi I Giovanissimi Regionali della Salernitana rifilano un poker alla Pro Calcio Napoli

I Giovanissimi Regionali della Salernitana archiviano subito la sconfitta della scorsa contro la Gelbison e rifilano un poker alla Pro Calcio Napoli. Nel primo tempo i ragazzi di Longo, dopo aver più volte sfiorato la rete (fallito anche un calcio di rigore), si portano in vantaggio grazie ad un’azione insistita finalizzata da Lamberti. La rete galvanizza i granatini che prima dell’intervallo segnano altri due gol a firma di Grande e Voto. In apertura di ripresa la doppietta personale di Lamberti chiude i giochi, con la rete ne finale della Pro Calcio Napoli che non mina il risultato. Vittoria importante in una gara condotta con il coltello tra i denti fin dai primissimi minuti, come analizzato dallo stesso tecnico: «Abbiamo giocato un primo tempo ad altissimi livelli, nonostante le numerose assenze. Siamo stati superiori in campo in tutto l’arco della gara, segno che i concetti insegnati durante gli allenamenti settimanali, poi in campo alla lunga danno i propri frutti. Sono davvero soddisfatto di questa prova, con la squadra che ha dimostrato ancora una volta di avere gli attributi».

Il tabellino:

SALERNITANA: Abate, Rago, Serdoz, Lamberti, Senatore, Radano, Carbone, Voto, Tortoriello, Valisena, Grande. A disp.: Natella, Carucci, Saadaoui, Citro, Carpentieri, Costa, Sessa. All.: Longo.

PRO CALCIO NAPOLI: Pagliaro, Arciero, Medugno, De Rosa, Piscitelli, Orofino, Scuotto, Aurilio, Polare, Farinaro, Irace. A disp.: De Rosa, Molitierno, Cacciapuoti, Del Giudice, Sisto, Sabatino. All.: De Martino.

Arbitro: Ceruso di Salerno.

Ammoniti: Aurilio (P), Cacciapuoti (P).

Reti: 22’pt e 5’st Lamberti (S), 28’pt Grande (S), 32’pt Voto (S), 36’st Farinaro (P).

Note: 15’pt rig. calciato da Valisena (S) e parato da Pagliaro (P).

Simone Gallo