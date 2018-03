U15, De Santis: ottimo approccio, era importante vincere La Salernitana Under 15 batte 2-1 il Crotone

La Salernitana Under 15, dopo la bella prova della scorsa contro il Perugia, centra la seconda vittoria di fila, questa volta ai danni del Crotone. Nella gara, andata in scena questa mattina al “Volpe”, i granatini hanno trovato il vantaggio nei primissimi minuti grazie alla rete di De Stefano. Nella ripresa i ragazzi di De Santis si sono portati avanti di due reti con la realizzazione di Dommarco, salvo poi essere accorciati sul 2-1 dai pitagorici. Dopo alcuni minuti d’apprensione, il risultato è stato condotto in porto, con il tecnico soddisfatto della prestazione dei suoi: «Abbiamo dato continuità alla prestazione della scorsa giornata, e questo per me era importantissimo. Abbiamo attaccato fin dai primi minuti, trovando le due reti con delle ottime trame di gioco. Sul 2-0 una disattenzione ci ha fatto sudare nel finale, ma i ragazzi sono stati bravi a riprendersi e difendere questi tre punti fino alla fine».

Il tabellino:

SALERNITANA: Colantuono, Fresa, Imperiale, Russo, Froncillo, Sangiovanni, Accietto, Dommarco, Palmieri, Citarella, De Stefano. A disp.: Galante, Lauro, Murano, Cioce, Natella, Petti, Balzano, Salerno, Marino. All.: De Santis.

CROTONE: Pasqua, Manna, Fragale, Palermo, Sinopoli, Brescia, Saragò, Bilotta, Maesano, D’Andrea, Carvelli. A disp.: Ferrucci, Camposano, Guerrini, Ranieri, Rotundo, Torromino, Dramissino. All.: Cirillo.

Arbitro: Decimo di Napoli.

Ammoniti: 27’pt Bilotta (C), 16’st Camposano (C).

Reti: 3’pt De Stefano (S), 15’st Dommarco (S), 25’st Maesano (C).

Simone Gallo