U16: ritorno alla vittoria, 1-0 contro il Crotone La Salernitana Under 16 vince di rigore sui pitagorici

Dopo lo scivolone della scorsa giornata, la Salernitana Under 16 ritorna alla vittoria grazie all’1-0 sul Crotone. Al “Volpe” la squadra di Landi inizia la sfida con il solito atteggiamento propositivo, sfiorando più volte il vantaggio in avvio. Dopo la mezz’ora anche gli ospiti si rendono pericolosi ma le squadre vanno all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa stesso copione, ed al 7’ arriva l’episodio che decide il match: rigore concesso ai granatini e realizzato da capitan Vignes. Nei minuti successivi i pitagorici tentano di riacciuffare il pari, ma la squadra di Landi non rinuncia a giocare e sfiora diverse volte il raddoppio in virtù anche della superiorità numerica in campo. Le difese però reggono per il resto della gara ed il risultato resta inchiodato sull’1-0. Tre punti pesanti che portano il bottino totale della Salernitana a quota 24.

Il tabellino:

SALERNITANA: De Simone, Iaiunese, Carrino, Vignes, Di Micco, Guzzo, Pellino, Della Torre, Guida, Magno, Mastrogiovanni. A disp.: Omobono, Stratoti, Mosca, Petrullo, De Mase, Onda, Rolando, Fois, Ramazzotti. All.: Landi.

CROTONE: Sorrentino, Casacchia, Periti, F. Casacchia, Nicotera, Lucanto, Vrenna, Manglaviti, Satriano, Strancia, Trotta. A disp.: Merola, Lerose, Manica, Basile, Tricoli, Caterisano, Pittari, Crocco. All.: Scorza.

Ammoniti: Casacchia (C).

Espulsi: Manglaviti (C).

Reti: rig. 7’st Vignes (S).

Arbitro: Marotta di Sapri.

Simone Gallo